https://ria.ru/20210809/vkontakte-1745075398.html

Во "ВКонтакте" появилась новая функция

Во "ВКонтакте" появилась новая функция - РИА Новости, 09.08.2021

Во "ВКонтакте" появилась новая функция

Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) добавила возможность оставлять под сообщениями своих пользователей не только "лайки", но и различные... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:29

2021-08-09T16:29

2021-08-09T16:34

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технологии

mail.ru group

вконтакте

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) добавила возможность оставлять под сообщениями своих пользователей не только "лайки", но и различные эмоциональные реакции.Компания отметила, что пользователи уже не раз просили добавить дополнительные кнопки, позволяющие более полно выражать свое отношение к публикациям.Обновление запускается постепенно, поэтому на этом этапе использование "реакций" пока доступно не всем пользователям. Кроме того, их набор пополняется по мере того, как друзья и подписчики пользователя оставляют различные "эмоции" под его постом, добавили в компании.

https://ria.ru/20210805/vkontakte-1744499619.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, mail.ru group, вконтакте