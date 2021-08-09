https://ria.ru/20210809/vkontakte-1745075398.html
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
Во "ВКонтакте" появилась новая функция - РИА Новости, 09.08.2021
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) добавила возможность оставлять под сообщениями своих пользователей не только "лайки", но и различные... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:29
2021-08-09T16:29
2021-08-09T16:34
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технологии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) добавила возможность оставлять под сообщениями своих пользователей не только "лайки", но и различные эмоциональные реакции.Компания отметила, что пользователи уже не раз просили добавить дополнительные кнопки, позволяющие более полно выражать свое отношение к публикациям.Обновление запускается постепенно, поэтому на этом этапе использование "реакций" пока доступно не всем пользователям. Кроме того, их набор пополняется по мере того, как друзья и подписчики пользователя оставляют различные "эмоции" под его постом, добавили в компании.
https://ria.ru/20210805/vkontakte-1744499619.html
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общество, технологии, mail.ru group, вконтакте
16:29 09.08.2021 (обновлено: 16:34 09.08.2021)
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
"ВКонтакте" добавила возможность оставлять эмоциональные "реакции" под постами