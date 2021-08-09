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В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт"
В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт" - РИА Новости, 09.08.2021
В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт"
Вакцинация "Спутником Лайт" начнется в Абхазии во вторник 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:24
2021-08-09T22:24
распространение коронавируса
вакцинация
абхазия
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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СУХУМ, 9 авг – РИА Новости. Вакцинация "Спутником Лайт" начнется в Абхазии во вторник 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В начале августа в Абхазию из России была доставлена партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания."Медучреждения Абхазии с 10 августа продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация будет проводиться не только по месту прописки, но и по месту жительства."Перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт. Далее – заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача, заполнение информированного согласия на проведение прививки", - уточнили в пресс-службе.
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вакцинация, абхазия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
22:24 09.08.2021
 
В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт"

Минздрав Абхазии: вакцинация "Спутником Лайт" начнется в республике 10 августа

© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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СУХУМ, 9 авг – РИА Новости. Вакцинация "Спутником Лайт" начнется в Абхазии во вторник 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В начале августа в Абхазию из России была доставлена партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания.
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"Медучреждения Абхазии с 10 августа продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация будет проводиться не только по месту прописки, но и по месту жительства.
"Перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт. Далее – заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача, заполнение информированного согласия на проведение прививки", - уточнили в пресс-службе.

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Распространение коронавирусаВакцинацияАбхазияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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