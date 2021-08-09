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В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт"

В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт" - РИА Новости, 09.08.2021

В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт"

Вакцинация "Спутником Лайт" начнется в Абхазии во вторник 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:24

2021-08-09T22:24

2021-08-09T22:24

распространение коронавируса

вакцинация

абхазия

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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СУХУМ, 9 авг – РИА Новости. Вакцинация "Спутником Лайт" начнется в Абхазии во вторник 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В начале августа в Абхазию из России была доставлена партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже приходила партия вакцины из РФ - "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания."Медучреждения Абхазии с 10 августа продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация будет проводиться не только по месту прописки, но и по месту жительства."Перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт. Далее – заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача, заполнение информированного согласия на проведение прививки", - уточнили в пресс-службе.

абхазия

россия

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вакцинация, абхазия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"