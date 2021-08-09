https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745105889.html

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов - РИА Новости, 09.08.2021

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:37

2021-08-09T19:37

2021-08-09T23:53

распространение коронавируса

общество

коронавирусы

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.Ранее Минобрнауки подготовило рекомендации к новому учебному году. Как считают в ведомстве, целесообразно в зависимости от эпидситуации в регионе переводить непривитых обучающихся на удаленку. Таким студентам следует по возможности организовать особый режим посещения учебных корпусов. Кроме того, министерство рекомендовало вузам раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.Как указал Фальков, отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку, поэтому в ближайшее время Минобрнауки организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками: студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос.В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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