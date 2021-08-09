19:37 09.08.2021 (обновлено: 23:53 09.08.2021)
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Глава Минобрнауки Фальков назвал ограничения для непривитых студентов недопустимыми
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Ранее Минобрнауки подготовило рекомендации к новому учебному году. Как считают в ведомстве, целесообразно в зависимости от эпидситуации в регионе переводить непривитых обучающихся на удаленку. Таким студентам следует по возможности организовать особый режим посещения учебных корпусов. Кроме того, министерство рекомендовало вузам раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Как указал Фальков, отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку, поэтому в ближайшее время Минобрнауки организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками: студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос.
"Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", — приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки.
В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.