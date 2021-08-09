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Распространение коронавируса
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Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов - РИА Новости, 09.08.2021
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:37
2021-08-09T23:53
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.Ранее Минобрнауки подготовило рекомендации к новому учебному году. Как считают в ведомстве, целесообразно в зависимости от эпидситуации в регионе переводить непривитых обучающихся на удаленку. Таким студентам следует по возможности организовать особый режим посещения учебных корпусов. Кроме того, министерство рекомендовало вузам раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.Как указал Фальков, отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку, поэтому в ближайшее время Минобрнауки организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками: студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос.В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
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общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:37 09.08.2021 (обновлено: 23:53 09.08.2021)
 
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Глава Минобрнауки Фальков назвал ограничения для непривитых студентов недопустимыми

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПреподаватель во время лекции в аудитории МГУ
Преподаватель во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Ранее Минобрнауки подготовило рекомендации к новому учебному году. Как считают в ведомстве, целесообразно в зависимости от эпидситуации в регионе переводить непривитых обучающихся на удаленку. Таким студентам следует по возможности организовать особый режим посещения учебных корпусов. Кроме того, министерство рекомендовало вузам раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.
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Как указал Фальков, отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку, поэтому в ближайшее время Минобрнауки организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками: студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос.

"Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", — приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки.

В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирусыМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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