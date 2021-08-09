https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745077262.html

Путин поручил главам регионов доложить о темпах вакцинации от COVID-19

Путин поручил главам регионов доложить о темпах вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021

Путин поручил главам регионов доложить о темпах вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о том, как проходят вакцинация от коронавируса и достижение популяционного... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:41

2021-08-09T16:41

2021-08-09T16:48

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о том, как проходят вакцинация от коронавируса и достижение популяционного иммунитета, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ... взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая: информирование населения по вопросам вакцинации; обеспечение вакцинами в требуемом объеме медицинских организаций (пунктов вакцинации); достижение охвата населения вакцинацией в объеме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к данной инфекции на территории субъекта РФ; организацию ежесуточного мониторинга ситуации, касающейся вакцинации населения в субъекте РФ, и представление данных в Минздрав России", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 15 августа 2021 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - региональные власти.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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