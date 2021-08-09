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"Единая Россия" и Минобразования обсудят вакцинацию студентов
"Единая Россия" и Минобразования обсудят вакцинацию студентов - РИА Новости, 09.08.2021
"Единая Россия" и Минобразования обсудят вакцинацию студентов
Партия "Единая Россия" 10 августа обсудит с Минобразования и советом ректоров рекомендации о вакцинации студентов, заявила сопредседатель Центрального штаба... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:25
2021-08-09T20:16
общество
единая россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" 10 августа обсудит с Минобразования и советом ректоров рекомендации о вакцинации студентов, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель "Сириуса", которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.Ранее в вузы были направлены рекомендации Минобразования РФ, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, только студентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что министерство против принудительного вакцинирования студентов.Минобразования РФ со своей стороны тоже обещало организовать дополнительные обсуждения рекомендаций по организации образовательного процесса из-за их неоднозначной трактовки.
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общество, единая россия, вакцинация россиян от covid-19
19:25 09.08.2021 (обновлено: 20:16 09.08.2021)
 
"Единая Россия" и Минобразования обсудят вакцинацию студентов

Партия "Единая Россия" и Минобразования 10 августа обсудят вакцинацию студентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" 10 августа обсудит с Минобразования и советом ректоров рекомендации о вакцинации студентов, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель "Сириуса", которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.
Ранее в вузы были направлены рекомендации Минобразования РФ, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, только студентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что министерство против принудительного вакцинирования студентов.
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"Я уже видела приказ, что по справке о вакцинации только можно заехать в общежитие. Что тогда, ребенок на улице должен остаться? По вакцинации несовершеннолетних не вышли пока рекомендации и позиция не до конца определена. Таким образом мы исключаем часть студентов из образовательного процесса. Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым - ред.), и они готовы максимально давать разъяснения, которые позволят начать учебный год для всех. Но начать безопасно и с пониманием каждого шага по вакцинированию. Планируем 10 августа организовать на площадке Единой России обсуждение приказа о вакцинации студентов с Минобразования и советом ректоров ", - сказала Шмелева на площадке штаба общественной поддержки Единой России.
Минобразования РФ со своей стороны тоже обещало организовать дополнительные обсуждения рекомендаций по организации образовательного процесса из-за их неоднозначной трактовки.
 
ОбществоЕдиная РоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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