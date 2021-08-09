"Единая Россия" и Минобразования обсудят вакцинацию студентов

"Я уже видела приказ, что по справке о вакцинации только можно заехать в общежитие. Что тогда, ребенок на улице должен остаться? По вакцинации несовершеннолетних не вышли пока рекомендации и позиция не до конца определена. Таким образом мы исключаем часть студентов из образовательного процесса. Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым - ред.), и они готовы максимально давать разъяснения, которые позволят начать учебный год для всех. Но начать безопасно и с пониманием каждого шага по вакцинированию. Планируем 10 августа организовать на площадке Единой России обсуждение приказа о вакцинации студентов с Минобразования и советом ректоров ", - сказала Шмелева на площадке штаба общественной поддержки Единой России.