19:25 09.08.2021 (обновлено: 20:16 09.08.2021)
"Единая Россия" и Минобразования обсудят вакцинацию студентов
Партия "Единая Россия" и Минобразования 10 августа обсудят вакцинацию студентов
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" 10 августа обсудит с Минобразования и советом ректоров рекомендации о вакцинации студентов, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель "Сириуса", которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.
Ранее в вузы были направлены рекомендации Минобразования РФ, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, только студентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что министерство против принудительного вакцинирования студентов.
"Я уже видела приказ, что по справке о вакцинации только можно заехать в общежитие. Что тогда, ребенок на улице должен остаться? По вакцинации несовершеннолетних не вышли пока рекомендации и позиция не до конца определена. Таким образом мы исключаем часть студентов из образовательного процесса. Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым - ред.), и они готовы максимально давать разъяснения, которые позволят начать учебный год для всех. Но начать безопасно и с пониманием каждого шага по вакцинированию. Планируем 10 августа организовать на площадке Единой России обсуждение приказа о вакцинации студентов с Минобразования и советом ректоров ", - сказала Шмелева на площадке штаба общественной поддержки Единой России.
Минобразования РФ со своей стороны тоже обещало организовать дополнительные обсуждения рекомендаций по организации образовательного процесса из-за их неоднозначной трактовки.