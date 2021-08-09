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Действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу США, заявил Байден
Действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу США, заявил Байден - РИА Новости, 09.08.2021
Действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу США, заявил Байден
Президент США Джо Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении Белоруссии, юридического основания для санкций, заключив, что... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:50
2021-08-09T18:52
в мире
сша
политика
белоруссия
минск
джо байден
санкции
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении Белоруссии, юридического основания для санкций, заключив, что действия белорусских властей против оппозиции после прошлогодних выборов представляют собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.Указ, приуроченный к годовщине внутриполитического конфликта в Белоруссии, не содержит перечня новых рестрикций, которые вводятся соответствующими американскими ведомствами, но перечисляет новые критерии для них."Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси... представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - сказано в документе.В числе оснований для ужесточения режима ЧС Байден упоминает гонения на оппозицию и структуры гражданского общества, последовавшие за прошлогодними выборами, которые США считают "мошенническими", а также майский инцидент с посадкой в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.В конце июля США посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В рамках своей поездки в Вашингтоне она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, а затем и с хозяином Белого дома Джо Байденом. Впоследствии она заявила, что надеется на "самые сильные" санкции США против белорусских властей.
https://ria.ru/20210804/belorussiya-1744422098.html
https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html
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в мире, сша, политика, белоруссия, минск, джо байден, санкции
17:50 09.08.2021 (обновлено: 18:52 09.08.2021)
 
Действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу США, заявил Байден

Президент США Байден: действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу американской политике

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
Президент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении Белоруссии, юридического основания для санкций, заключив, что действия белорусских властей против оппозиции после прошлогодних выборов представляют собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.
Указ, приуроченный к годовщине внутриполитического конфликта в Белоруссии, не содержит перечня новых рестрикций, которые вводятся соответствующими американскими ведомствами, но перечисляет новые критерии для них.
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 22:33
КГБ Белоруссии обвинил США в организации протестов
"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси... представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - сказано в документе.
В числе оснований для ужесточения режима ЧС Байден упоминает гонения на оппозицию и структуры гражданского общества, последовавшие за прошлогодними выборами, которые США считают "мошенническими", а также майский инцидент с посадкой в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
В конце июля США посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В рамках своей поездки в Вашингтоне она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, а затем и с хозяином Белого дома Джо Байденом. Впоследствии она заявила, что надеется на "самые сильные" санкции США против белорусских властей.
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 23:02
Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии
 
В миреСШАПолитикаБелоруссияМинскДжо БайденСанкции
 
 
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