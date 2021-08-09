17:50 09.08.2021 (обновлено: 18:52 09.08.2021)
Действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу США, заявил Байден
Президент США Байден: действия белорусских властей несут "чрезвычайную" угрозу американской политике
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о расширении режима чрезвычайной ситуации в отношении Белоруссии, юридического основания для санкций, заключив, что действия белорусских властей против оппозиции после прошлогодних выборов представляют собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.
Указ, приуроченный к годовщине внутриполитического конфликта в Белоруссии, не содержит перечня новых рестрикций, которые вводятся соответствующими американскими ведомствами, но перечисляет новые критерии для них.
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"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси... представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - сказано в документе.
В числе оснований для ужесточения режима ЧС Байден упоминает гонения на оппозицию и структуры гражданского общества, последовавшие за прошлогодними выборами, которые США считают "мошенническими", а также майский инцидент с посадкой в аэропорту Минска международного авиарейса и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
В конце июля США посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В рамках своей поездки в Вашингтоне она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, а затем и с хозяином Белого дома Джо Байденом. Впоследствии она заявила, что надеется на "самые сильные" санкции США против белорусских властей.