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В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов
В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов - РИА Новости, 09.08.2021
В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает недопустимым переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов, тем самым ограничивая их доступ к... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:30
2021-08-09T13:30
2021-08-09T13:30
распространение коронавируса
общество
образование - общество
владимир путин
петр толстой
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает недопустимым переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов, тем самым ограничивая их доступ к образованию, это нарушает конституционные права обучающихся.Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, а также организовывать для них особый режим посещения зданий вуза, следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Вынужден напомнить ведомству слова президента России Владимира Путина о том, что вакцинация является сугубо добровольной. Исходя из этого, я считаю недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки. Это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также создает нездоровый прецедент. Идея разделять студентов на касты на основе того, сделали они необязательную прививку или нет, лишена всякой логики и попросту вредна", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
РИА Новости
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В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов
Вице-спикер Госдумы Толстой назвал перевод непривитых студентов на удаленку недопустимым