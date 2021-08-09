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В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов

В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов - РИА Новости, 09.08.2021

В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удаленку непривитых студентов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает недопустимым переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов, тем самым ограничивая их доступ к... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:30

2021-08-09T13:30

2021-08-09T13:30

распространение коронавируса

общество

образование - общество

владимир путин

петр толстой

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает недопустимым переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов, тем самым ограничивая их доступ к образованию, это нарушает конституционные права обучающихся.Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, а также организовывать для них особый режим посещения зданий вуза, следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Вынужден напомнить ведомству слова президента России Владимира Путина о том, что вакцинация является сугубо добровольной. Исходя из этого, я считаю недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки. Это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также создает нездоровый прецедент. Идея разделять студентов на касты на основе того, сделали они необязательную прививку или нет, лишена всякой логики и попросту вредна", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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