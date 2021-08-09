https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745056049.html

Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии

Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии - РИА Новости, 09.08.2021

Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии

Отец двухлетней девочки, убитой в деревне Панарино Тульской области, рассказал о событиях, предшествующих трагедии. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:58

2021-08-09T14:58

2021-08-09T15:36

происшествия

общество

тульская область

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Отец двухлетней девочки, убитой в деревне Панарино Тульской области, рассказал о событиях, предшествующих трагедии.Как он сообщил "Известиям", сначала местный житель, подозреваемый в преступлении, велел одному из мальчиков на улице выбросить мусор, на что получил ответ: "Сам выкини''. Это вызвало негативную реакцию: мужчина побежал за ребенком в сторону мусорного бака с криками: "Сейчас дам тебе оплеуху''. Однако не смог догнать и пригрозил: "Я тебя застрелю''.Судя по всему, жители поселка не восприняли эти слова всерьез, считает отец погибшей.''Когда он уже второй раз направил ружье в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз проходила мимо, когда он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку,'' — сказал он.Трагедия произошла накануне вечером. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в сторону 42-летней женщины, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина стрелял не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих. Он был пьян и практически не держался на ногах. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида: по словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия.

https://ria.ru/20210809/tula-1745016546.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, тульская область