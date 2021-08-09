https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745056049.html
Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии
Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии - РИА Новости, 09.08.2021
Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии
Отец двухлетней девочки, убитой в деревне Панарино Тульской области, рассказал о событиях, предшествующих трагедии. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:58
2021-08-09T14:58
2021-08-09T15:36
происшествия
общество
тульская область
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Отец двухлетней девочки, убитой в деревне Панарино Тульской области, рассказал о событиях, предшествующих трагедии.Как он сообщил "Известиям", сначала местный житель, подозреваемый в преступлении, велел одному из мальчиков на улице выбросить мусор, на что получил ответ: "Сам выкини''. Это вызвало негативную реакцию: мужчина побежал за ребенком в сторону мусорного бака с криками: "Сейчас дам тебе оплеуху''. Однако не смог догнать и пригрозил: "Я тебя застрелю''.Судя по всему, жители поселка не восприняли эти слова всерьез, считает отец погибшей.''Когда он уже второй раз направил ружье в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз проходила мимо, когда он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку,'' — сказал он.Трагедия произошла накануне вечером. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в сторону 42-летней женщины, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина стрелял не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих. Он был пьян и практически не держался на ногах. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида: по словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия.
https://ria.ru/20210809/tula-1745016546.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, общество, тульская область
14:58 09.08.2021 (обновлено: 15:36 09.08.2021)
Отец убитой под Тулой девочки рассказал подробности трагедии
Отец погибшей под Тулой девочки: очевидцы трагедии не восприняли угрозы подозреваемого всерьез
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Отец двухлетней девочки, убитой в деревне Панарино Тульской области, рассказал о событиях, предшествующих трагедии.
Как он сообщил "Известиям"
, сначала местный житель, подозреваемый в преступлении, велел одному из мальчиков на улице выбросить мусор, на что получил ответ: "Сам выкини''. Это вызвало негативную реакцию: мужчина побежал за ребенком в сторону мусорного бака с криками: "Сейчас дам тебе оплеуху''. Однако не смог догнать и пригрозил: "Я тебя застрелю''.
Судя по всему, жители поселка не восприняли эти слова всерьез, считает отец погибшей.
''Когда он уже второй раз направил ружье в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз проходила мимо, когда он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку,'' — сказал он.
Трагедия произошла накануне вечером. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в сторону 42-летней женщины, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.
Как сообщил источник РИА Новости, мужчина стрелял не прицельно: первый раз — вверх, а второй — в сторону и попал в прохожих. Он был пьян и практически не держался на ногах. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида: по словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обороте оружия.