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Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области
Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2021
Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области
Жителя деревни Панарино в Тульской области, случайно застрелившего двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, обезвредили соседи, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:43
2021-08-09T11:45
происшествия
убийство
тульская область
ребенок
россия
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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Жителя деревни Панарино в Тульской области, случайно застрелившего двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, обезвредили соседи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Трагедия произошла в деревне Панарино вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте."Соседи его повалили, обрез отобрали. Но это все со слов соседей", - сказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина страдает алкоголизмом, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова о том, что он "пьяный и толстый", стрелял он не прицельно.Прокуратура Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия. Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал прокурор области Александр Грицаенко.
https://ria.ru/20210809/tula-1744993236.html
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происшествия, убийство, тульская область, ребенок, россия
11:43 09.08.2021 (обновлено: 11:45 09.08.2021)
 
Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области

Источник: мужчину, убившего ребенка в Тульской области, обезвредили соседи

© Фото : СУ СКР по Тульской областиВ Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство женщины
В Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство женщины - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : СУ СКР по Тульской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Жителя деревни Панарино в Тульской области, случайно застрелившего двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, обезвредили соседи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Трагедия произошла в деревне Панарино вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.
Сотрудник СК РФ на месте убийства ребенка в деревне Панарино Тульской области. Кадр видео
Вчера, 09:30
Источник назвал возможный мотив убийства ребенка в деревне под Тулой
"Соседи его повалили, обрез отобрали. Но это все со слов соседей", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина страдает алкоголизмом, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова о том, что он "пьяный и толстый", стрелял он не прицельно.
Прокуратура Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия. Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал прокурор области Александр Грицаенко.
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ПроисшествияУбийствоТульская областьребенокРоссия
 
 
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