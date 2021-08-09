https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745013216.html

Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области

Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2021

Источник рассказал подробности убийства ребенка в Тульской области

Жителя деревни Панарино в Тульской области, случайно застрелившего двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, обезвредили соседи, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:43

2021-08-09T11:43

2021-08-09T11:45

происшествия

убийство

тульская область

ребенок

россия

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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Жителя деревни Панарино в Тульской области, случайно застрелившего двухлетнюю девочку и ранившего ее мать, обезвредили соседи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Трагедия произошла в деревне Панарино вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о его аресте."Соседи его повалили, обрез отобрали. Но это все со слов соседей", - сказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина страдает алкоголизмом, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова о том, что он "пьяный и толстый", стрелял он не прицельно.Прокуратура Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия. Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал прокурор области Александр Грицаенко.

https://ria.ru/20210809/tula-1744993236.html

https://ria.ru/20210809/rebenok-1745002146.html

тульская область

россия

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происшествия, убийство, тульская область, ребенок, россия