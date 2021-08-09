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Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области

Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области - РИА Новости, 09.08.2021

Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области

Житель Тульской области убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать из-за обидных слов в свой адрес, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T06:01

2021-08-09T06:01

2021-08-09T06:01

происшествия

тульская область

щекинский район

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Житель Тульской области убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать из-за обидных слов в свой адрес, сообщает "Пятый канал".Ранее в Следственном комитете сообщили, что житель деревни Панарино Щекинского района в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.Как сообщает "Пятый канал", мужчина стоял на улице неподалеку от своего дома, рядом играли дети. Услышав от них обидные слова, он сходил в дом за ружьем, а затем сделал два выстрела: в воздух и в спину проходившей мимо женщины с ребенком.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210723/strelba-1742478020.html

тульская область

щекинский район

россия

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происшествия, тульская область, щекинский район, россия