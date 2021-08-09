https://ria.ru/20210809/turisty-1745057054.html
Пропавшие в Мурманской области туристы вышли на связь
Пропавшие в Мурманской области туристы вышли на связь - РИА Новости, 09.08.2021
Пропавшие в Мурманской области туристы вышли на связь
Четверо туристов, пропавших на маршруте в Ловозерском районе Мурманской области, вышли на связь, помощь им не понадобилась, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:00
2021-08-09T15:00
2021-08-09T15:04
мурманская область
ловозерский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Четверо туристов, пропавших на маршруте в Ловозерском районе Мурманской области, вышли на связь, помощь им не понадобилась, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС."Туристы вышли на связь, в помощи не нуждаются. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации", - сообщили в ведомстве, не уточнив подробности.Восьмого августа в ОДС ЦУКС главного управления МЧС России по Мурманской области по системе 112 поступило сообщение, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области, телефоны туристов находились вне зоны связи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pozhary-1744959584.html
мурманская область
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мурманская область, ловозерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:00 09.08.2021 (обновлено: 15:04 09.08.2021)
Пропавшие в Мурманской области туристы вышли на связь
Пропавшие в Мурманской области туристы вышли на связь, в помощи не нуждаются