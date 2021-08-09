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В Абхазии спасли российскую туристку, которую унесло в море
В Абхазии спасли российскую туристку, которую унесло в море - РИА Новости, 09.08.2021
В Абхазии спасли российскую туристку, которую унесло в море
Сотрудники МЧС Абхазии спасли российскую туристку, которую унесло в открытое море на полтора километра, сообщили РИА Новости в пресс-службе спасательного... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:34
2021-08-09T15:34
2021-08-09T15:38
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СУХУМ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли российскую туристку, которую унесло в открытое море на полтора километра, сообщили РИА Новости в пресс-службе спасательного ведомства республики.Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонуло двенадцать отдыхающих из России."Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на 1 500 метров женщину и самостоятельно она практически не сможет вернуться", - говорится в сообщении.Отмечается, что на помощь россиянке бросился местный житель. "Сотрудникам ГИМС МЧС РА удалось спасти обоих. К сожалению, несмотря на запретительные знаки, установленные в устье Келасура, купание в данной крайне опасной зоне продолжает иметь место", - уточнили в пресс-службе.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
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в мире, абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, туризм, россия
15:34 09.08.2021 (обновлено: 15:38 09.08.2021)
В Абхазии спасли российскую туристку, которую унесло в море
МЧС Абхазии: сотрудники ведомства спасли российскую туристку, которую унесло в открытое море