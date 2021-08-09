https://ria.ru/20210809/turist-1744993439.html

В Мурманской области пропали четверо туристов

В Мурманской области пропали четверо туристов - РИА Новости, 09.08.2021

В Мурманской области пропали четверо туристов

Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые перестали выходить на связь с маршрута в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:31

2021-08-09T09:31

2021-08-09T10:24

происшествия

мурманская область

ловозерский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые перестали выходить на связь с маршрута в Ловозерском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС."Восьмого августа в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Мурманской области по "Системе – 112" поступило сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, телефоны туристов находятся вне зоны связи. Маршрут пеший 10-15 километров. На место выехали спасатели из Кировска.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pozhary-1744959584.html

мурманская область

ловозерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, ловозерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)