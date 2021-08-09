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В Мурманской области пропали четверо туристов
В Мурманской области пропали четверо туристов - РИА Новости, 09.08.2021
В Мурманской области пропали четверо туристов
Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые перестали выходить на связь с маршрута в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:31
2021-08-09T10:24
происшествия
мурманская область
ловозерский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые перестали выходить на связь с маршрута в Ловозерском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС."Восьмого августа в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Мурманской области по "Системе – 112" поступило сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, телефоны туристов находятся вне зоны связи. Маршрут пеший 10-15 километров. На место выехали спасатели из Кировска.
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происшествия, мурманская область, ловозерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:31 09.08.2021 (обновлено: 10:24 09.08.2021)
 
В Мурманской области пропали четверо туристов

В Мурманской области начали поиски четырех туристов, переставших выходить на связь

© Фото : Monfornot/Russian WikipediaВид на Сейдозеро и долину ручья Чивруай с горы Куйвчорр
Вид на Сейдозеро и долину ручья Чивруай с горы Куйвчорр - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Monfornot/Russian Wikipedia
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые перестали выходить на связь с маршрута в Ловозерском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Восьмого августа в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Мурманской области по "Системе – 112" поступило сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, телефоны туристов находятся вне зоны связи. Маршрут пеший 10-15 километров. На место выехали спасатели из Кировска.
 
ПроисшествияМурманская областьЛовозерский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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