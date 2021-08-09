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Россия-Китай: Главное
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Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку
Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку - РИА Новости, 09.08.2021
Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку
Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:33
россия-китай: главное
китай
су-30см
россия
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МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа России .Тренировка прошла в рамках подготовки к учениям "Взаимодействие-2021". Российские военные выполнили ряд учебно-боевых задач, в частности таких, как авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами и своевременный уход от средств противовоздушной обороны предполагаемого противника.Совместные стратегические учения России и Китая "Взаимодействие-2021" пройдут с 9 по 13 августа на китайском полигоне Цинтунся. В маневрах задействуют около 13 тысяч военнослужащих, а также свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
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китай, су-30см, россия
11:33 09.08.2021
 

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ участвуют в летной программе
Истребители Су-30СМ участвуют в летной программе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа России .
Тренировка прошла в рамках подготовки к учениям "Взаимодействие-2021". Российские военные выполнили ряд учебно-боевых задач, в частности таких, как авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами и своевременный уход от средств противовоздушной обороны предполагаемого противника.
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Совместные стратегические учения России и Китая "Взаимодействие-2021" пройдут с 9 по 13 августа на китайском полигоне Цинтунся. В маневрах задействуют около 13 тысяч военнослужащих, а также свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСу-30СМРоссия
 
 
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