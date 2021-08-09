https://ria.ru/20210809/trenirovka-1745008834.html
Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку
Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку - РИА Новости, 09.08.2021
Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку
Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:33
россия-китай: главное
китай
су-30см
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_d7ab9a5e05ac750cd7b771b7a4a0e645.jpg
МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа России .Тренировка прошла в рамках подготовки к учениям "Взаимодействие-2021". Российские военные выполнили ряд учебно-боевых задач, в частности таких, как авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами и своевременный уход от средств противовоздушной обороны предполагаемого противника.Совместные стратегические учения России и Китая "Взаимодействие-2021" пройдут с 9 по 13 августа на китайском полигоне Цинтунся. В маневрах задействуют около 13 тысяч военнослужащих, а также свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20210802/tanki-1743997886.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_131:0:2656:1894_1920x0_80_0_0_9e1f0d14e374ad5acbef14ddaf22deea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, су-30см, россия