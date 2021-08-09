https://ria.ru/20210809/trenirovka-1745008834.html

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку - РИА Новости, 09.08.2021

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку

Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:33

2021-08-09T11:33

2021-08-09T11:33

россия-китай: главное

китай

су-30см

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_d7ab9a5e05ac750cd7b771b7a4a0e645.jpg

МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа России .Тренировка прошла в рамках подготовки к учениям "Взаимодействие-2021". Российские военные выполнили ряд учебно-боевых задач, в частности таких, как авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами и своевременный уход от средств противовоздушной обороны предполагаемого противника.Совместные стратегические учения России и Китая "Взаимодействие-2021" пройдут с 9 по 13 августа на китайском полигоне Цинтунся. В маневрах задействуют около 13 тысяч военнослужащих, а также свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20210802/tanki-1743997886.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, су-30см, россия