https://ria.ru/20210809/trebovaniya-1745080398.html

Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США

Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США - РИА Новости, 09.08.2021

Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что именно Киев хочет получить от сотрудничества с Вашингтоном. Его выступление опубликовал канал Украинского... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:04

2021-08-09T17:04

2021-08-09T17:52

в мире

украина

сша

нато

мвф

валерий чалый

черное море

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что именно Киев хочет получить от сотрудничества с Вашингтоном. Его выступление опубликовал канал Украинского кризисного медиацентра.Дипломат заявил, что Украине нужен конкретный документ оборонного соглашения с США, а не только статус основного союзника вне НАТО (MNNA).Также, по словам Чалого, Киев намерен добиться от Вашингтона плана действий по членству в альянсе.Следующее условие — поставки вооружений, особенно для ВМФ Украины. В этом случае, отметил экс-посол, речь идет об обеспечении свободного судоходства в Черном море и постоянном присутствии там Североатлантического альянса.Еще один пункт — экономическое сотрудничество, прежде всего инвестиции в инфраструктуру страны."То есть это инвестиции, которые формируют, которые продвигают дальнейшее развитие Украины", — уточнил он.Кроме того, Чалый выразил надежду на то, что Вашингтон использует свое влияние в МВФ в интересах киевских властей.Экс-посол отметил, что помощь США Украине постоянно растет, но в то же время раскритиковал правительство за то, что оно "недорабатывает на американском направлении".Кроме того, как заметил Чалый, существует и меморандум, подписанный американским конгрессом и Верховной радой. Однако, по словам экс-посла, документ сейчас не используется."Понимаю, что сейчас летняя пора, но интенсивностей я не вижу", — подытожил он.

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https://ria.ru/20210806/ukraina-1744542586.html

https://ria.ru/20210616/nato-1737164296.html

украина

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, нато, мвф, валерий чалый, черное море