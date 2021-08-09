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Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США
Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США - РИА Новости, 09.08.2021
Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что именно Киев хочет получить от сотрудничества с Вашингтоном. Его выступление опубликовал канал Украинского... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:04
2021-08-09T17:52
в мире
украина
сша
нато
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валерий чалый
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что именно Киев хочет получить от сотрудничества с Вашингтоном. Его выступление опубликовал канал Украинского кризисного медиацентра.Дипломат заявил, что Украине нужен конкретный документ оборонного соглашения с США, а не только статус основного союзника вне НАТО (MNNA).Также, по словам Чалого, Киев намерен добиться от Вашингтона плана действий по членству в альянсе.Следующее условие — поставки вооружений, особенно для ВМФ Украины. В этом случае, отметил экс-посол, речь идет об обеспечении свободного судоходства в Черном море и постоянном присутствии там Североатлантического альянса.Еще один пункт — экономическое сотрудничество, прежде всего инвестиции в инфраструктуру страны."То есть это инвестиции, которые формируют, которые продвигают дальнейшее развитие Украины", — уточнил он.Кроме того, Чалый выразил надежду на то, что Вашингтон использует свое влияние в МВФ в интересах киевских властей.Экс-посол отметил, что помощь США Украине постоянно растет, но в то же время раскритиковал правительство за то, что оно "недорабатывает на американском направлении".Кроме того, как заметил Чалый, существует и меморандум, подписанный американским конгрессом и Верховной радой. Однако, по словам экс-посла, документ сейчас не используется."Понимаю, что сейчас летняя пора, но интенсивностей я не вижу", — подытожил он.
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html
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сша
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в мире, украина, сша, нато, мвф, валерий чалый, черное море
17:04 09.08.2021 (обновлено: 17:52 09.08.2021)
 
Украинский дипломат выдвинул четыре требования к США

Экс-посол Украины в США Чалый выдвинул четыре требования к Вашингтону

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что именно Киев хочет получить от сотрудничества с Вашингтоном. Его выступление опубликовал канал Украинского кризисного медиацентра.
Дипломат заявил, что Украине нужен конкретный документ оборонного соглашения с США, а не только статус основного союзника вне НАТО (MNNA).
"Пустой MNNA нам не нужен", — пояснил он.
Также, по словам Чалого, Киев намерен добиться от Вашингтона плана действий по членству в альянсе.
Следующее условие — поставки вооружений, особенно для ВМФ Украины. В этом случае, отметил экс-посол, речь идет об обеспечении свободного судоходства в Черном море и постоянном присутствии там Североатлантического альянса.
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Еще один пункт — экономическое сотрудничество, прежде всего инвестиции в инфраструктуру страны.
"То есть это инвестиции, которые формируют, которые продвигают дальнейшее развитие Украины", — уточнил он.
Кроме того, Чалый выразил надежду на то, что Вашингтон использует свое влияние в МВФ в интересах киевских властей.
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Кроме того, как заметил Чалый, существует и меморандум, подписанный американским конгрессом и Верховной радой. Однако, по словам экс-посла, документ сейчас не используется.
"Понимаю, что сейчас летняя пора, но интенсивностей я не вижу", — подытожил он.
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В миреУкраинаСШАНАТОМВФВалерий ЧалыйЧерное море
 
 
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