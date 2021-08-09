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Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция

Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.08.2021

Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:09

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владимир путин

совет безопасности оон

нарендра моди

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Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Путин принимает участие в конференции СБ ООН по морской безопасности 6610866 29.07.2021 29 июля 2021. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Алексей Никольский / РИА Новости 2021-08-09T15:09 true PT152M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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