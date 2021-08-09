https://ria.ru/20210809/translyatsiya-1745040899.html
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.08.2021
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:09
2021-08-09T15:09
2021-08-09T15:27
владимир путин
совет безопасности оон
нарендра моди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745028118_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_1248927371a8d111a54b0f2e86a7ed09.jpg
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745028118_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_58bec18686e241c34ce19022b7dd4549.jpg
LIVE: Путин принимает участие в конференции СБ ООН по морской безопасности
6610866 29.07.2021 29 июля 2021. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Алексей Никольский / РИА Новости
2021-08-09T15:09
true
PT152M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди, видео
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
2021-08-09T15:09
true
PT152M28S
15:09 09.08.2021 (обновлено: 15:27 09.08.2021)
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.