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Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.08.2021
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры... РИА Новости, 09.08.2021
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владимир путин
совет безопасности оон
нарендра моди
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Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
LIVE: Путин принимает участие в конференции СБ ООН по морской безопасности
6610866 29.07.2021 29 июля 2021. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Алексей Никольский / РИА Новости
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353
60
владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди, видео
Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
2021-08-09T15:09
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15:09 09.08.2021 (обновлено: 15:27 09.08.2021)
 

Конференция ООН по безопасности на море. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин принимает участие в конференции Совбеза ООН по вопросам морской безопасности. Заседание проводят по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Лидеры обсудят такие актуальные вопросы, как пиратство, незаконный оборот наркотиков и оружия.
 
Владимир ПутинСовет Безопасности ООННарендра Моди
 
 
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