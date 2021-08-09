https://ria.ru/20210809/thesuicidesquad-1745003091.html

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" возглавил прокат в России за выходные

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" возглавил прокат в России за выходные - РИА Новости, 09.08.2021

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" возглавил прокат в России за выходные

Американский супергеройский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" возглавил прокат в России и СНГ, собрав 324,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:00

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2021-08-09T11:00

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американский супергеройский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" возглавил прокат в России и СНГ, собрав 324,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Фильм Джеймса Ганна — сиквел к "Отряду самоубийц" (2016) Дэвида Эйера. В нем суперзлодеи, в числе которых Харли Квинн, Бладспорт, Король Акул и другие, продолжают спасать человечество ценой собственной жизни. Лента стала десятой по счету из Расширенной вселенной DC. На втором месте по сборам — приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Он собрал 120,5 миллионов рублей. В этой картине исследовательница дикой природы Лили Хоутон отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. Сопровождает Лили будут ее брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.На третьем месте рейтинга расположился хоррор Найта Шьямалана "Время" с 40,5 миллионами рублей. В фильме ужасов действие разворачивается вокруг семьи, которая отправляется в отпуск на загадочный тропический остров. Отдохнув пару часов на пляже, герои обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся их жизнь теперь — это один день. Главные роли исполнили Гаэль Гарсия Берналь, Руфус Сьюэлл и Элиза Сканлен.Четвертое место по сборам у мультфильма "Лука" режиссера Энрико Касароса. Действие в ленте происходит в живописном приморском городке, расположенном на Итальянской Ривьере. В центре событий оказываются два друга Лука и Альберто. Оба мальчика скрывают ото всех секрет — они монстры из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок. Анимационный фильм за прошедшие выходные заработал 13,9 миллиона рублей. Замыкает пятерку анимационно-игровой фильм "Космический джем: Новое поколение" с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли (сиквел вышедшего в 1996 году "Космического джема" с Майклом Джорданом). Эта комедия собрала 10,8 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210807/kino-1744744818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, гаэль гарсия берналь, майкл джордан, дуэйн джонсон, что посмотреть , россия