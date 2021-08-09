Иностранные участники ВЭФ должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Иностранные участники Восточного экономического форума для въезда в Россию должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, соблюдать карантин после прибытия им не придется, сообщил фонд "Росконгресс".
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Как сообщает фонд "Росконгресс", оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой утвердил порядок въезда иностранных участников форума. Правила въезда основаны на порядке, который был успешно апробирован на Петербургском международном экономическом форуме – 2021.
"Организаторы форума отмечают, что основанием для получения визы гражданами иностранных государств является приглашение на ВЭФ-2021", - сообщает фонд. С приглашением участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях РФ за рубежом.
"Иностранным участникам ВЭФ-2021 соблюдать карантин после прибытия на территорию России не нужно. Для пересечения границы необходимо иметь при себе: действительный заграничный паспорт и визу (если виза необходима для въезда в Россию); документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию; копию письма-приглашения на ВЭФ-2021 (или письма о визовой поддержке) – это необходимо для посадки в самолет; полис медицинского страхования, который действителен на территории России", - говорится в сообщении.
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