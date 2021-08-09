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Иностранные участники ВЭФ должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест

Иностранные участники ВЭФ должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест - РИА Новости, 09.08.2021

Иностранные участники ВЭФ должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест

Иностранные участники Восточного экономического форума для въезда в Россию должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, соблюдать карантин... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:27

2021-08-09T13:27

2021-08-09T13:27

владивосток

татьяна голикова

"фонд "росконгресс"

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Иностранные участники Восточного экономического форума для въезда в Россию должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, соблюдать карантин после прибытия им не придется, сообщил фонд "Росконгресс".ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.Как сообщает фонд "Росконгресс", оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой утвердил порядок въезда иностранных участников форума. Правила въезда основаны на порядке, который был успешно апробирован на Петербургском международном экономическом форуме – 2021."Организаторы форума отмечают, что основанием для получения визы гражданами иностранных государств является приглашение на ВЭФ-2021", - сообщает фонд. С приглашением участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях РФ за рубежом.

https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html

владивосток

россия

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владивосток, татьяна голикова, "фонд "росконгресс", фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021