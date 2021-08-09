https://ria.ru/20210809/studenty-1745107440.html

В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов

В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов - РИА Новости, 09.08.2021

В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов

Требования об обязательной вакцинации неправильны, нужно дополнительно обсудить рекомендации Минобрнауки РФ с экспертами и студентами, но не дискриминировать... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:48

2021-08-09T19:48

2021-08-09T19:48

общество

елена шмелева

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Требования об обязательной вакцинации неправильны, нужно дополнительно обсудить рекомендации Минобрнауки РФ с экспертами и студентами, но не дискриминировать отдельные категории учащихся, считает глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, одна из лидеров федерального списка партии "Единая Россия".Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, а также организовывать для них особый режим посещения вуза, следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Требования об обязательной вакцинации я считаю неправильными. Мы действительно будем собирать дополнительные мнения и экспертов конкретных, так и представителей-студентов, но дискриминировать какие-то категории, не допускать их до занятий, лишать их общежития - это неправильно", - сказала Шмелева, в ответ на просьбу прокомментировать рекомендации ведомства.

https://ria.ru/20210805/popova-1744588537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, елена шмелева, вакцинация россиян от covid-19