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В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов
В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов - РИА Новости, 09.08.2021
В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов
Требования об обязательной вакцинации неправильны, нужно дополнительно обсудить рекомендации Минобрнауки РФ с экспертами и студентами, но не дискриминировать... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:48
2021-08-09T19:48
общество
елена шмелева
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Требования об обязательной вакцинации неправильны, нужно дополнительно обсудить рекомендации Минобрнауки РФ с экспертами и студентами, но не дискриминировать отдельные категории учащихся, считает глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, одна из лидеров федерального списка партии "Единая Россия".Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, а также организовывать для них особый режим посещения вуза, следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Требования об обязательной вакцинации я считаю неправильными. Мы действительно будем собирать дополнительные мнения и экспертов конкретных, так и представителей-студентов, но дискриминировать какие-то категории, не допускать их до занятий, лишать их общежития - это неправильно", - сказала Шмелева, в ответ на просьбу прокомментировать рекомендации ведомства.
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общество, елена шмелева, вакцинация россиян от covid-19
19:48 09.08.2021
 
В "Сириусе" считают неправильным настаивать на вакцинации студентов

Глава "Сириуса" Елена Шмелева считает неправильным требовать обязательной вакцинации студентов

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
Студенты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Требования об обязательной вакцинации неправильны, нужно дополнительно обсудить рекомендации Минобрнауки РФ с экспертами и студентами, но не дискриминировать отдельные категории учащихся, считает глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, одна из лидеров федерального списка партии "Единая Россия".
Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, а также организовывать для них особый режим посещения вуза, следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"Требования об обязательной вакцинации я считаю неправильными. Мы действительно будем собирать дополнительные мнения и экспертов конкретных, так и представителей-студентов, но дискриминировать какие-то категории, не допускать их до занятий, лишать их общежития - это неправильно", - сказала Шмелева, в ответ на просьбу прокомментировать рекомендации ведомства.
 
ОбществоЕлена ШмелеваВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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