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Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством
Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством - РИА Новости, 09.08.2021
Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством
Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:14
2021-08-09T16:14
2021-08-09T16:14
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением, заявил президент России Владимир Путин."Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - сказал он на Конференции совбеза ООН по морской безопасности.Путин добавил, что Россия готова делиться опытом контртеррористических операций.
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в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон, россия
Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством
Президент России Путин: стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с морским пиратством