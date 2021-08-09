https://ria.ru/20210809/spetssluzhby-1745072024.html

Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством

Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством - РИА Новости, 09.08.2021

Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством

Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:14

2021-08-09T16:14

2021-08-09T16:14

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением, заявил президент России Владимир Путин."Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - сказал он на Конференции совбеза ООН по морской безопасности.Путин добавил, что Россия готова делиться опытом контртеррористических операций.

https://ria.ru/20210809/putin-1745069752.html

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в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон, россия