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Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством
Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством - РИА Новости, 09.08.2021
Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством
Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:14
2021-08-09T16:14
в мире
оон
владимир путин
совет безопасности оон
россия
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением, заявил президент России Владимир Путин."Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - сказал он на Конференции совбеза ООН по морской безопасности.Путин добавил, что Россия готова делиться опытом контртеррористических операций.
https://ria.ru/20210809/putin-1745069752.html
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в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон, россия
16:14 09.08.2021
 
Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством

Президент России Путин: стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с морским пиратством

© РИА Новости / Сергей Карпухин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Карпухин
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением, заявил президент России Владимир Путин.
"Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - сказал он на Конференции совбеза ООН по морской безопасности.
Путин добавил, что Россия готова делиться опытом контртеррористических операций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 16:06
Путин призвал бороться с транснациональной преступностью
 
В миреООНВладимир ПутинСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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