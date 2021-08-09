Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 авг – РИА Новости. В Верхневолжье будет создан совет по культуре при губернаторе Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Об этом глава региона Игорь Руденя заявил в ходе встречи с художником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой – вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова", - отметили в пресс-службе.
Губернатор предложил гостям стать первыми участниками совета, в который войдут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы, музыканты.
"Тверь является частью великой истории Центральной России, которую необходимо сберечь для наших последующих поколений. Сегодня мы приступаем к масштабной работе по реализации концепции сохранения нашего исторического наследия и развития культурного пространства", – отметил Руденя.
В пресс-службе отметили, что Тверская область в последние годы приобрела статус территории, где поддерживают таланты и помогают им раскрыть свой потенциал. На протяжении пяти лет в Верхневолжье проводится всероссийский конкурс "Зеленый листок" для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Ежегодно премии присуждаются лучшим поэтам страны. По аналогии с "Зеленым листком" Руденя поручил учредить премии имени Ефрема Ивановича Зверькова и Народного художника СССР, уроженца тверской земли Валентина Михайловича Сидорова.