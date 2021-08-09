https://ria.ru/20210809/sovet-1745020854.html

Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре

Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре - РИА Новости, 09.08.2021

Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре

В Верхневолжье будет создан совет по культуре при губернаторе Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:24

2021-08-09T12:24

2021-08-09T12:24

тверская область

тверская область

российская академия художеств

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 авг – РИА Новости. В Верхневолжье будет создан совет по культуре при губернаторе Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Об этом глава региона Игорь Руденя заявил в ходе встречи с художником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой – вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова", - отметили в пресс-службе.Губернатор предложил гостям стать первыми участниками совета, в который войдут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы, музыканты.В пресс-службе отметили, что Тверская область в последние годы приобрела статус территории, где поддерживают таланты и помогают им раскрыть свой потенциал. На протяжении пяти лет в Верхневолжье проводится всероссийский конкурс "Зеленый листок" для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Ежегодно премии присуждаются лучшим поэтам страны. По аналогии с "Зеленым листком" Руденя поручил учредить премии имени Ефрема Ивановича Зверькова и Народного художника СССР, уроженца тверской земли Валентина Михайловича Сидорова.

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тверская область

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тверская область, российская академия художеств, игорь руденя