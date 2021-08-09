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Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ

Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КГБ республики сотрудничает с российской ФСБ, всегда получает материальную поддержку от российского... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:06

2021-08-09T16:06

2021-08-09T16:30

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кгб белоруссии

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КГБ республики сотрудничает с российской ФСБ, всегда получает материальную поддержку от российского ведомства и имеет прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным по обмену информацией."Тут не надо стесняться. ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте, многое мы у вас берем, кое-чему вы научились, молодцы", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора". Он отметил, что у ведомств очень много общих задач."Помогаем друг другу, материально в основном ФСБ нам помогает, никогда ни в чем не отказывает, и мы, конечно, если у нас есть возможность, а она есть, у нас и прямой контакт с президентом Путиным по обмену информацией", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210603/svr-1735417491.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кгб белоруссии, россия, владимир путин, александр лукашенко