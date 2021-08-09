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Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ
Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КГБ республики сотрудничает с российской ФСБ, всегда получает материальную поддержку от российского... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:06
2021-08-09T16:06
2021-08-09T16:30
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кгб белоруссии
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КГБ республики сотрудничает с российской ФСБ, всегда получает материальную поддержку от российского ведомства и имеет прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным по обмену информацией."Тут не надо стесняться. ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте, многое мы у вас берем, кое-чему вы научились, молодцы", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора". Он отметил, что у ведомств очень много общих задач."Помогаем друг другу, материально в основном ФСБ нам помогает, никогда ни в чем не отказывает, и мы, конечно, если у нас есть возможность, а она есть, у нас и прямой контакт с президентом Путиным по обмену информацией", - сказал Лукашенко.
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белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кгб белоруссии, россия, владимир путин, александр лукашенко
16:06 09.08.2021 (обновлено: 16:30 09.08.2021)
Лукашенко рассказал о сотрудничестве ФСБ и КГБ
Президент Лукашенко: ФСБ сотрудничает с белорусскими коллегами, в том числе помогает материально