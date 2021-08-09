19:15 09.08.2021 (обновлено: 20:56 09.08.2021)
BI назвал действия турецкой армии сигналом НАТО
Business Insider: Турция наращивает военную мощь и посылает сигнал партнерам по НАТО
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий танк Altay
© AP Photo / Burhan Ozbilici
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Турция инвестирует в оборонную промышленность и расширяет производство военной техники, чтобы меньше зависеть от партнеров по Североатлантическому альянсу, обойти введенные против Анкары санкции и тем самым послать "сигнал" союзникам по НАТО. Об этом пишет обозреватель Business Insider Бенджамин Бримелоу.
В июне турецкие ВМС испытали противокорабельную крылатую ракету (ПКР) "Атмака" ("Ястреб"). Ее запустили с новейшего корвета класса "Ада" TCG Kınalıada, который спустили на воду местные кораблестроители. "Атмака" заменит для турецкой армии ПКР американского производства "Гарпун".
В последние годы Анкара активизировала свои усилия по производству вооружений: пушек, ракет, танков и боевых кораблей. Это позволило ей стать более самодостаточной в сфере ОПК, а также превратило страну в экспортера оружия, указывает автор.
Турция давно обладает крупной и относительно мощной военно-промышленной базой, которая позволяет ей выпускать различное пехотное вооружение по лицензии иностранных производителей. Она входит в число нескольких государств, имеющих разрешение на сборку истребителей F-16.
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По мнению колумниста, Анкара сосредоточилась на разработке собственной военной техники из-за санкций, наложенных на нее партнерами по Североатлантическому альянсу. Кроме того, считает Бримелоу, Турция наращивает возможности армии из-за гораздо более сильной страны по соседству — России, утвердившей свое влияние в Черном море. Этому способствует также и то, что Вашингтон исключил Анкару из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, а Берлин неохотно берется за модернизацию турецкого парка танков Leopard 2, говорится в статье.
Как подытожил автор, споры с соседями и союзниками по НАТО натолкнули Анкару на мысль о том, что "можно найти турецкие решения некоторых проблем, связанных с оборонно-промышленным комплексом".