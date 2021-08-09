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BI назвал действия турецкой армии сигналом НАТО
BI назвал действия турецкой армии сигналом НАТО - РИА Новости, 09.08.2021
BI назвал действия турецкой армии сигналом НАТО
Турция инвестирует в оборонную промышленность и расширяет производство военной техники, чтобы меньше зависеть от партнеров по Североатлантическому альянсу,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:15
2021-08-09T20:56
в мире
сша
турция
германия
f-35
нато
f-16
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Турция инвестирует в оборонную промышленность и расширяет производство военной техники, чтобы меньше зависеть от партнеров по Североатлантическому альянсу, обойти введенные против Анкары санкции и тем самым послать "сигнал" союзникам по НАТО. Об этом пишет обозреватель Business Insider Бенджамин Бримелоу.В июне турецкие ВМС испытали противокорабельную крылатую ракету (ПКР) "Атмака" ("Ястреб"). Ее запустили с новейшего корвета класса "Ада" TCG Kınalıada, который спустили на воду местные кораблестроители. "Атмака" заменит для турецкой армии ПКР американского производства "Гарпун".В последние годы Анкара активизировала свои усилия по производству вооружений: пушек, ракет, танков и боевых кораблей. Это позволило ей стать более самодостаточной в сфере ОПК, а также превратило страну в экспортера оружия, указывает автор.Турция давно обладает крупной и относительно мощной военно-промышленной базой, которая позволяет ей выпускать различное пехотное вооружение по лицензии иностранных производителей. Она входит в число нескольких государств, имеющих разрешение на сборку истребителей F-16.По мнению колумниста, Анкара сосредоточилась на разработке собственной военной техники из-за санкций, наложенных на нее партнерами по Североатлантическому альянсу. Кроме того, считает Бримелоу, Турция наращивает возможности армии из-за гораздо более сильной страны по соседству — России, утвердившей свое влияние в Черном море. Этому способствует также и то, что Вашингтон исключил Анкару из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, а Берлин неохотно берется за модернизацию турецкого парка танков Leopard 2, говорится в статье.Как подытожил автор, споры с соседями и союзниками по НАТО натолкнули Анкару на мысль о том, что "можно найти турецкие решения некоторых проблем, связанных с оборонно-промышленным комплексом".
https://ria.ru/20201019/nato-1580540258.html
https://ria.ru/20210727/oruzhie-1743039109.html
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в мире, сша, турция, германия, f-35, нато, f-16, россия
19:15 09.08.2021 (обновлено: 20:56 09.08.2021)
 
BI назвал действия турецкой армии сигналом НАТО

Business Insider: Турция наращивает военную мощь и посылает сигнал партнерам по НАТО

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий танк Altay
Турецкий танк Altay - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг РИА Новости. Турция инвестирует в оборонную промышленность и расширяет производство военной техники, чтобы меньше зависеть от партнеров по Североатлантическому альянсу, обойти введенные против Анкары санкции и тем самым послать "сигнал" союзникам по НАТО. Об этом пишет обозреватель Business Insider Бенджамин Бримелоу.
В июне турецкие ВМС испытали противокорабельную крылатую ракету (ПКР) "Атмака" ("Ястреб"). Ее запустили с новейшего корвета класса "Ада" TCG Kınalıada, который спустили на воду местные кораблестроители. "Атмака" заменит для турецкой армии ПКР американского производства "Гарпун".
В последние годы Анкара активизировала свои усилия по производству вооружений: пушек, ракет, танков и боевых кораблей. Это позволило ей стать более самодостаточной в сфере ОПК, а также превратило страну в экспортера оружия, указывает автор.
Турция давно обладает крупной и относительно мощной военно-промышленной базой, которая позволяет ей выпускать различное пехотное вооружение по лицензии иностранных производителей. Она входит в число нескольких государств, имеющих разрешение на сборку истребителей F-16.
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По мнению колумниста, Анкара сосредоточилась на разработке собственной военной техники из-за санкций, наложенных на нее партнерами по Североатлантическому альянсу. Кроме того, считает Бримелоу, Турция наращивает возможности армии из-за гораздо более сильной страны по соседству — России, утвердившей свое влияние в Черном море. Этому способствует также и то, что Вашингтон исключил Анкару из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, а Берлин неохотно берется за модернизацию турецкого парка танков Leopard 2, говорится в статье.
Как подытожил автор, споры с соседями и союзниками по НАТО натолкнули Анкару на мысль о том, что "можно найти турецкие решения некоторых проблем, связанных с оборонно-промышленным комплексом".
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