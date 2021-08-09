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Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году

Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году - РИА Новости, 09.08.2021

Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году

Свыше 980 тысяч детей пойдут в школы Московской области в начале учебного года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:00

2021-08-09T14:00

2021-08-09T14:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

люберцы

балашиха

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 980 тысяч детей пойдут в школы Московской области в начале учебного года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Губернатор отметил, что к началу учебного года нужно будет открыть 18 новых школ в регионе."По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок, Владимир Александрович Локтев (министр строительного комплекса Подмосковья – ред.), добросовестно сдаст все необходимые школы и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям", - подчеркнул губернатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/podmoskove-1744549060.html

московская область (подмосковье)

люберцы

балашиха

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2021

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общество, московская область (подмосковье), люберцы, балашиха, андрей воробьев