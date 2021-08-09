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Новости Подмосковья
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Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году
Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году - РИА Новости, 09.08.2021
Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году
Свыше 980 тысяч детей пойдут в школы Московской области в начале учебного года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:00
2021-08-09T14:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
люберцы
балашиха
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 980 тысяч детей пойдут в школы Московской области в начале учебного года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Губернатор отметил, что к началу учебного года нужно будет открыть 18 новых школ в регионе."По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок, Владимир Александрович Локтев (министр строительного комплекса Подмосковья – ред.), добросовестно сдаст все необходимые школы и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям", - подчеркнул губернатор.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), люберцы, балашиха, андрей воробьев
14:00 09.08.2021
 

Более 980 тысяч детей пойдут в школы Подмосковья в этом году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 980 тысяч детей пойдут в школы Московской области в начале учебного года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"У нас в этом году идут в школу 985 тысяч ребят. Я часто говорю, и сегодня я еще раз хотел сделать акцент, что наш контингент вновь прибавился на 43 тысячи школьников. Прошлый год, напоминаю, было 40 тысяч. Сейчас 43", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.
Губернатор отметил, что к началу учебного года нужно будет открыть 18 новых школ в регионе.
"По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок, Владимир Александрович Локтев (министр строительного комплекса Подмосковья – ред.), добросовестно сдаст все необходимые школы и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям", - подчеркнул губернатор.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыБалашихаАндрей Воробьев
 
 
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