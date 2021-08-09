https://ria.ru/20210809/shkola-1745096623.html

Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками

Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками - РИА Новости, 09.08.2021

Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками

Власти Ингушетии впервые за несколько лет смогли в преддверии нового учебного года обеспечить бесплатными учебниками всех школьников республики, сообщил глава... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:28

2021-08-09T18:28

2021-08-09T18:28

республика ингушетия

общество

образование - общество

школа

просвещение

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии впервые за несколько лет смогли в преддверии нового учебного года обеспечить бесплатными учебниками всех школьников республики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Он добавил, что в этом году регион впервые закупает учебники и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все учебники распределят по школам до 28 августа, чтобы ученики к началу нового учебного года были обеспечены необходимой литературой.Глава Ингушетии напомнил, что раннее республика задолжала издательству "Просвещение" за приобретенную в 2015 году учебную литературу и из-за этого наблюдалась острая нехватка учебников."Кредиторская задолженность регионального профильного ведомства вместе с пеней составляла в январе 145,2 миллиона рублей. В ходе переговоров штрафные санкции нам отменили, а долг мы будем выплачивать в соответствии с установленными в договоре сроками", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20210709/prazdnik-1740643762.html

республика ингушетия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, школа, просвещение , республика ингушетия, махмуд-али калиматов