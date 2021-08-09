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Республика Ингушетия
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Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками
Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками - РИА Новости, 09.08.2021
Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками
Власти Ингушетии впервые за несколько лет смогли в преддверии нового учебного года обеспечить бесплатными учебниками всех школьников республики, сообщил глава... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:28
2021-08-09T18:28
республика ингушетия
общество
образование - общество
школа
просвещение
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии впервые за несколько лет смогли в преддверии нового учебного года обеспечить бесплатными учебниками всех школьников республики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Он добавил, что в этом году регион впервые закупает учебники и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все учебники распределят по школам до 28 августа, чтобы ученики к началу нового учебного года были обеспечены необходимой литературой.Глава Ингушетии напомнил, что раннее республика задолжала издательству "Просвещение" за приобретенную в 2015 году учебную литературу и из-за этого наблюдалась острая нехватка учебников."Кредиторская задолженность регионального профильного ведомства вместе с пеней составляла в январе 145,2 миллиона рублей. В ходе переговоров штрафные санкции нам отменили, а долг мы будем выплачивать в соответствии с установленными в договоре сроками", - подчеркнул Калиматов.
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общество, образование - общество, школа, просвещение , республика ингушетия, махмуд-али калиматов
18:28 09.08.2021
 
Власти Ингушетии полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками

Глава Ингушетии Калиматов: власти региона полностью обеспечили школьников бесплатными учебниками

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии впервые за несколько лет смогли в преддверии нового учебного года обеспечить бесплатными учебниками всех школьников республики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Накануне 1 сентября вместе с минобром смогли решить очень важный вопрос обеспечения школ республики учебниками. Мы закупили более 300 тысяч школьных книг, что позволит дополнить ими уже имеющийся библиотечный фонд. Также были отреставрированы старые издания. Таким образом, мы планируем добиться стопроцентного обеспечения учащихся школ республики учебниками", - написал Калиматов в Instagram.
Он добавил, что в этом году регион впервые закупает учебники и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все учебники распределят по школам до 28 августа, чтобы ученики к началу нового учебного года были обеспечены необходимой литературой.
Глава Ингушетии напомнил, что раннее республика задолжала издательству "Просвещение" за приобретенную в 2015 году учебную литературу и из-за этого наблюдалась острая нехватка учебников.
"Кредиторская задолженность регионального профильного ведомства вместе с пеней составляла в январе 145,2 миллиона рублей. В ходе переговоров штрафные санкции нам отменили, а долг мы будем выплачивать в соответствии с установленными в договоре сроками", - подчеркнул Калиматов.
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Республика ИнгушетияОбществоОбразование - ОбществоШколаПросвещениеРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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