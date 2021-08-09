https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745088727.html

США ввели новые санкции против Белоруссии

США ввели новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

США ввели новые санкции против Белоруссии

США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, сообщил Белый дом. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:46

2021-08-09T17:46

2021-08-09T19:14

в мире

сша

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_dd09beffe2571130f84a20848951ae7c.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, сообщил Белый дом.В американском Минфине уточнили, что ограничения затронут 23 физических лица и 21 организацию. В их числе — "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также ряд других строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.Помимо этого, в список вошли республиканский СК, УВД Гомельского облисполкома и Национальный олимпийский комитет, который обвинили в способствовании отмыванию денег.Среди физлиц фигурируют представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро, а также "известные предприниматели, поддерживающие режим Лукашенко".Ограничительные меры включают в себя блокировку находящихся в США или контролируемых из Америки активов.О планах американской администрации ввести новые ограничения, приурочив их к годовщине белорусских президентских выборов, сообщил в конце минувшей недели телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.В конце июля США посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Там она встретилась с Байденом и заявила, что надеется на "самые сильные" санкции США против белорусских властей.

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745082890.html

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745075925.html

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия