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США ввели новые санкции против Белоруссии
США ввели новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
США ввели новые санкции против Белоруссии
США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, сообщил Белый дом. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:46
2021-08-09T19:14
в мире
сша
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, сообщил Белый дом.В американском Минфине уточнили, что ограничения затронут 23 физических лица и 21 организацию. В их числе — "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также ряд других строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.Помимо этого, в список вошли республиканский СК, УВД Гомельского облисполкома и Национальный олимпийский комитет, который обвинили в способствовании отмыванию денег.Среди физлиц фигурируют представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро, а также "известные предприниматели, поддерживающие режим Лукашенко".Ограничительные меры включают в себя блокировку находящихся в США или контролируемых из Америки активов.О планах американской администрации ввести новые ограничения, приурочив их к годовщине белорусских президентских выборов, сообщил в конце минувшей недели телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.В конце июля США посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Там она встретилась с Байденом и заявила, что надеется на "самые сильные" санкции США против белорусских властей.
https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745082890.html
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в мире, сша, белоруссия
17:46 09.08.2021 (обновлено: 19:14 09.08.2021)
 
США ввели новые санкции против Белоруссии

Белый дом объявил о введении новых санкций против Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, сообщил Белый дом.

"Я, Джозеф Р. Байден — младший, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, <...> представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в документе.

В американском Минфине уточнили, что ограничения затронут 23 физических лица и 21 организацию. В их числе — "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также ряд других строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.
Помимо этого, в список вошли республиканский СК, УВД Гомельского облисполкома и Национальный олимпийский комитет, который обвинили в способствовании отмыванию денег.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Канада ввела новые санкции против Белоруссии
Среди физлиц фигурируют представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро, а также "известные предприниматели, поддерживающие режим Лукашенко".
Ограничительные меры включают в себя блокировку находящихся в США или контролируемых из Америки активов.
О планах американской администрации ввести новые ограничения, приурочив их к годовщине белорусских президентских выборов, сообщил в конце минувшей недели телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.
В конце июля США посетила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Там она встретилась с Байденом и заявила, что надеется на "самые сильные" санкции США против белорусских властей.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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