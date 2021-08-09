https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745081885.html

Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России

Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России - РИА Новости, 09.08.2021

Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России

Последние санкции США в отношении ряда компаний РФ идут вразрез с усилиями по стабилизации их двухсторонних отношений, а также отодвигают перспективы... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:13

2021-08-09T17:13

2021-08-09T17:40

сша

россия

в мире

анатолий антонов

санкции

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Последние санкции США в отношении ряда компаний РФ идут вразрез с усилиями по стабилизации их двухсторонних отношений, а также отодвигают перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия, заявил в понедельник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Глава российской дипмиссии в США выразил уверенность, что американская администрация "продолжает искусственно нагнетать обстановку". "Присвоив себе право судить и карать "неугодных", вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН", - отметил Антонов.Он также указал на то, что, вводя очередной пакет санкций, американская сторона не предоставляет Москве "никаких доказательств" приписываемых российским фирмам нарушений.Ранее госдепартамент США объявил о введении санкций против трех компаний РФ, которым Вашингтон приписывает нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

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сша, россия, в мире, анатолий антонов, санкции