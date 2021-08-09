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Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России
Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России - РИА Новости, 09.08.2021
Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России
Последние санкции США в отношении ряда компаний РФ идут вразрез с усилиями по стабилизации их двухсторонних отношений, а также отодвигают перспективы... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:13
2021-08-09T17:40
сша
россия
в мире
анатолий антонов
санкции
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Последние санкции США в отношении ряда компаний РФ идут вразрез с усилиями по стабилизации их двухсторонних отношений, а также отодвигают перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия, заявил в понедельник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Глава российской дипмиссии в США выразил уверенность, что американская администрация "продолжает искусственно нагнетать обстановку". "Присвоив себе право судить и карать "неугодных", вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН", - отметил Антонов.Он также указал на то, что, вводя очередной пакет санкций, американская сторона не предоставляет Москве "никаких доказательств" приписываемых российским фирмам нарушений.Ранее госдепартамент США объявил о введении санкций против трех компаний РФ, которым Вашингтон приписывает нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
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сша, россия, в мире, анатолий антонов, санкции
17:13 09.08.2021 (обновлено: 17:40 09.08.2021)
 
Новые санкции США противоречат "духу Женевы", заявил посол России

Посол России Антонов: санкции США противоречат усилиям по стабилизации отношений между странами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Последние санкции США в отношении ряда компаний РФ идут вразрез с усилиями по стабилизации их двухсторонних отношений, а также отодвигают перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия, заявил в понедельник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим "духу Женевы", а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот – подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия", - сказал Антонов журналистам.
Глава российской дипмиссии в США выразил уверенность, что американская администрация "продолжает искусственно нагнетать обстановку". "Присвоив себе право судить и карать "неугодных", вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН", - отметил Антонов.
Он также указал на то, что, вводя очередной пакет санкций, американская сторона не предоставляет Москве "никаких доказательств" приписываемых российским фирмам нарушений.
Ранее госдепартамент США объявил о введении санкций против трех компаний РФ, которым Вашингтон приписывает нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
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