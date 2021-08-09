16:33 09.08.2021 (обновлено: 18:41 09.08.2021)
США ввели новые санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех компаний из России "за нарушение режима нераспространения ОМУ"
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. В списке также фигурируют иракские и сирийские компании.
Санкции запрещают американским властным структурам закупать у них любые товары, технологии и услуги, оказывать им содействие, осуществлять продажи или выдавать лицензии на передачу им продукции оборонного назначения.
Как указали в Госдепе, эти меры "останутся в силе в течение двух лет с даты введения".
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что эти "неприемлемые" ограничения противоречат "духу Женевы" и усилиям по стабилизации двусторонних отношений. По его словам, такими действиями Штаты все больше отодвигают "перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия".
Американский закон о нераспространении запрещает передавать Ирану, КНДР и Сирии технологии по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия и средства их доставки. В прошлом году Вашингтон уже ввел против российских компаний "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group санкции, связанные с этим законом.
Москва подчеркивала, что эти дискриминационные меры направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний и используются для реализации американского внешнеполитического курса.
Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Москву. При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. Как отмечали в Штатах, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
Как заявляли в российском МИД, антироссийская санкционная политика "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.