https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745075925.html

США ввели новые санкции против трех российских компаний

США ввели новые санкции против трех российских компаний - РИА Новости, 09.08.2021

США ввели новые санкции против трех российских компаний

США вводят санкции против трех российских компаний из-за "нарушения" режима нераспространения оружия массового уничтожения для Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:33

2021-08-09T16:33

2021-08-09T18:41

в мире

сша

иран

сирия

государственный департамент сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США вводят санкции против трех российских компаний из-за "нарушения" режима нераспространения оружия массового уничтожения для Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об этом говорится в публикации Госдепартамента в федеральном реестре.Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. В списке также фигурируют иракские и сирийские компании.Санкции запрещают американским властным структурам закупать у них любые товары, технологии и услуги, оказывать им содействие, осуществлять продажи или выдавать лицензии на передачу им продукции оборонного назначения.Как указали в Госдепе, эти меры "останутся в силе в течение двух лет с даты введения".Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что эти "неприемлемые" ограничения противоречат "духу Женевы" и усилиям по стабилизации двусторонних отношений. По его словам, такими действиями Штаты все больше отодвигают "перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия".Американский закон о нераспространении запрещает передавать Ирану, КНДР и Сирии технологии по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия и средства их доставки. В прошлом году Вашингтон уже ввел против российских компаний "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group санкции, связанные с этим законом.Москва подчеркивала, что эти дискриминационные меры направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний и используются для реализации американского внешнеполитического курса.Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Москву. При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. Как отмечали в Штатах, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".Как заявляли в российском МИД, антироссийская санкционная политика "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.

https://ria.ru/20210731/ssha-1743790295.html

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737852938.html

https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html

сша

иран

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, сирия, государственный департамент сша, россия