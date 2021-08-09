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https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745073330.html
Лукашенко заявил, что не планирует вводить санкции против Украины
Лукашенко заявил, что не планирует вводить санкции против Украины - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко заявил, что не планирует вводить санкции против Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается вводить никакие санкции против Украины, если бы Белоруссия хотела поставить Киев "на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:18
2021-08-09T16:54
украина
белоруссия
александр лукашенко
санкции
в мире
киев
минск
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается вводить никакие санкции против Украины, если бы Белоруссия хотела поставить Киев "на колени", то прекратила бы поставки горюче-смазочных материалов."С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и всех остальных", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник."По электроэнергии. С завтрашнего дня скажите, куда поставить. У нас есть резервные мощности, особенно в этот период, не зимний. Мы сейчас массово переходим на электричество, где только можно, начиная от жилья, электромобилей, мы строим электрические дома", - сказал Лукашенко.В конце мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил запрет.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.
https://ria.ru/20210602/sanktsii-1735270494.html
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украина, белоруссия, александр лукашенко, санкции, в мире, киев, минск
16:18 09.08.2021 (обновлено: 16:54 09.08.2021)
 
Лукашенко заявил, что не планирует вводить санкции против Украины

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск не собирается вводить никакие санкции в отношении Украины

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается вводить никакие санкции против Украины, если бы Белоруссия хотела поставить Киев "на колени", то прекратила бы поставки горюче-смазочных материалов.
"С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и всех остальных", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
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"По электроэнергии. С завтрашнего дня скажите, куда поставить. У нас есть резервные мощности, особенно в этот период, не зимний. Мы сейчас массово переходим на электричество, где только можно, начиная от жилья, электромобилей, мы строим электрические дома", - сказал Лукашенко.
В конце мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил запрет.
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Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.
В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.
 
УкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСанкцииВ миреКиевМинск
 
 
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