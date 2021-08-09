https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745047170.html

Британия введет новые санкции против Белоруссии

Британия введет новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Британия введет новые санкции против Белоруссии

Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:16

2021-08-09T14:16

2021-08-09T14:54

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии, говорится в сообщении британского правительства.Отмечается, что дополнительные санкции следуют за введенными Великобританией 21 июня в координации с США, Канадой и ЕС ограничениями в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги."Авиационные меры включают предотвращение пролетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.Кроме президента Белоруссии, эти санкции относятся к его старшему сыну Виктору Лукашенко, пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт, главе администрации Игорю Сергеенко, главе комитета госбезопасности Ивану Тертелю, главе Минобороны Виктору Хренину, главе МВД Ивану Кубракову."Торговые санкции вводятся в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения, что направлено на сокращение объема доходов, поступающих режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и ограничение его доступа к товарам, которые могут привести к репрессиям в отношении белорусского населения", - говорится в сообщении."Финансовые меры предусматривают запрет на покупку находящихся в обращении ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных государством и государственными банками, а также предоставление кредитов. Всеобъемлющий ответ также будет включать запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия", - говорится в сообщении.ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745049731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/sanktsii-1744962603.html

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

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сша

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в мире, белоруссия, великобритания, сша, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, ryanair, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега