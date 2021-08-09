Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/safronov-1744999934.html
Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост
Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост - РИА Новости, 09.08.2021
Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост
Заместитель председателя - руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:25
2021-08-09T10:25
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744999366_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_dd193c779c5e1b85e669ea5bc6d15d8c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заместитель председателя - руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщает регулятор."Заместитель председателя Банка России - руководитель Главной инспекции Банка России Сафронов Владимир Алексеевич по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.Исполняющим обязанности руководителя ГИБР с 9 августа 2021 года назначена первый заместитель руководителя инспекции Елена Королева."Владимир Алексеевич блестящий руководитель и интересный человек с богатым жизненным опытом, настоящий лидер и душа коллектива. Проработал в Банке России более четверти века, при этом с 2012 года был бессменным руководителем Главной инспекции. Он не только организовал эффективную инспекционную работу в Банке России, но и вывел ее на принципиально новый качественный уровень", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.Главная инспекция ЦБ осуществляет функции контактного надзора в отношении практически всех организаций, поднадзорных Банку России как мегарегулятору. Результаты инспекционных проверок используются для принятия решений о применении мер надзорного реагирования.
https://ria.ru/20210731/inflyatsiya-1743793271.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744999366_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b6cbf8949306047e6a879d043d2a6d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:25 09.08.2021
 
Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост

Зампред Центробанка Владимир Сафронов уходит на пенсию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча руководства ЦБ РФ с представителями банков
Встреча руководства ЦБ РФ с представителями банков - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заместитель председателя - руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщает регулятор.
"Заместитель председателя Банка России - руководитель Главной инспекции Банка России Сафронов Владимир Алексеевич по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности руководителя ГИБР с 9 августа 2021 года назначена первый заместитель руководителя инспекции Елена Королева.
"Владимир Алексеевич блестящий руководитель и интересный человек с богатым жизненным опытом, настоящий лидер и душа коллектива. Проработал в Банке России более четверти века, при этом с 2012 года был бессменным руководителем Главной инспекции. Он не только организовал эффективную инспекционную работу в Банке России, но и вывел ее на принципиально новый качественный уровень", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.
Главная инспекция ЦБ осуществляет функции контактного надзора в отношении практически всех организаций, поднадзорных Банку России как мегарегулятору. Результаты инспекционных проверок используются для принятия решений о применении мер надзорного реагирования.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 18:27
Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
Лента новостейМолния