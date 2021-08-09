https://ria.ru/20210809/safronov-1744999934.html

Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост

Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост - РИА Новости, 09.08.2021

Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост

Заместитель председателя - руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:25

2021-08-09T10:25

2021-08-09T10:25

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заместитель председателя - руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщает регулятор."Заместитель председателя Банка России - руководитель Главной инспекции Банка России Сафронов Владимир Алексеевич по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.Исполняющим обязанности руководителя ГИБР с 9 августа 2021 года назначена первый заместитель руководителя инспекции Елена Королева."Владимир Алексеевич блестящий руководитель и интересный человек с богатым жизненным опытом, настоящий лидер и душа коллектива. Проработал в Банке России более четверти века, при этом с 2012 года был бессменным руководителем Главной инспекции. Он не только организовал эффективную инспекционную работу в Банке России, но и вывел ее на принципиально новый качественный уровень", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.Главная инспекция ЦБ осуществляет функции контактного надзора в отношении практически всех организаций, поднадзорных Банку России как мегарегулятору. Результаты инспекционных проверок используются для принятия решений о применении мер надзорного реагирования.

https://ria.ru/20210731/inflyatsiya-1743793271.html

россия

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия