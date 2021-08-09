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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210809/rubl-1744977125.html
Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть
Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть - РИА Новости, 09.08.2021
Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть
Рубль, конечно, зависим не только от сырьевых рынков. Менее предсказуемы для него геополитические риски. Но сейчас нет факторов, указывающих на дальнейшее... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T01:16
2021-08-09T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
андрей маслов
курс рубля
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Рубль, конечно, зависим не только от сырьевых рынков. Менее предсказуемы для него геополитические риски. Но сейчас нет факторов, указывающих на дальнейшее снижение российской валюты, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.При этом Маслов указывает, что в среде инвесторов август считается "плохим" месяцем для рубля из-за наступающего периода дивидендных выплат российскими компаниями. Но даже с учетом этого фактора аналитик не прогнозирует серьезных отклонений от целевых значений.
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экономика, рубль, андрей маслов, курс рубля
01:16 09.08.2021
 
Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть

Финансист Маслов: нет факторов, указывающих на дальнейшее снижение курса рубля

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Рубль, конечно, зависим не только от сырьевых рынков. Менее предсказуемы для него геополитические риски. Но сейчас нет факторов, указывающих на дальнейшее снижение российской валюты, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
"Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года", - объясняет эксперт.
При этом Маслов указывает, что в среде инвесторов август считается "плохим" месяцем для рубля из-за наступающего периода дивидендных выплат российскими компаниями. Но даже с учетом этого фактора аналитик не прогнозирует серьезных отклонений от целевых значений.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльАндрей Масловкурс рубля
 
 
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