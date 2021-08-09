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Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть

Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть - РИА Новости, 09.08.2021

Финансист доказал, почему рубль не может рухнуть

Рубль, конечно, зависим не только от сырьевых рынков. Менее предсказуемы для него геополитические риски. Но сейчас нет факторов, указывающих на дальнейшее... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T01:16

2021-08-09T01:16

2021-08-09T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

андрей маслов

курс рубля

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Рубль, конечно, зависим не только от сырьевых рынков. Менее предсказуемы для него геополитические риски. Но сейчас нет факторов, указывающих на дальнейшее снижение российской валюты, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.При этом Маслов указывает, что в среде инвесторов август считается "плохим" месяцем для рубля из-за наступающего периода дивидендных выплат российскими компаниями. Но даже с учетом этого фактора аналитик не прогнозирует серьезных отклонений от целевых значений.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, андрей маслов, курс рубля