https://ria.ru/20210809/rpts-1744999222.html

Представитель РПЦ предложил менять мелодии кремлевских курантов в праздники

Представитель РПЦ предложил менять мелодии кремлевских курантов в праздники - РИА Новости, 09.08.2021

Представитель РПЦ предложил менять мелодии кремлевских курантов в праздники

Мелодии кремлевских курантов в торжественные дни можно было бы заменять на исторические или современные, это культурно обогатило бы Москву, предложил в беседе с РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:21

2021-08-09T10:21

2021-08-09T10:21

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владимир путин

петр чайковский

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мелодии кремлевских курантов в торжественные дни можно было бы заменять на исторические или современные, это культурно обогатило бы Москву, предложил в беседе с РИА Новости в понедельник председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин."Лично мое мнение - если есть техническая возможность настройки курантов на различные мелодии, бывшие ранее и современные, в зависимости от торжеств, это было бы интересно и обогатило бы нашу столицу и ее особый сакральный центр которым является Кремль", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию с запретом российского гимна на Олимпийский играх в Токио, где вместо него звучал фрагмент из первого концерта Петра Чайковского. Глава государства пошутил о том, что в мире должны знакомиться с русской классикой. По мнению Калинина, это говорит о том, что президент широко смотрит на такие вещи, как, например, возможность иногда, в особо торжественные дни, исполнять вместо гимна какие-то узнаваемые мелодии, которые связаны с историческим прошлым России.Кремлевские куранты на Спасской башне впервые исполнили государственный гимн России - в то время "Патриотическую песню" Михаила Глинки - 25 лет назад, 9 августа 1996 года. В настоящее время они вызванивают государственный гимн в 0, 6, 12 и 18 часов.Куранты на Спасской башне Московского Кремля - одни из древнейших в мире: их первый механизм был установлен в XV веке. В дальнейшем они неоднократно реставрировались, в наше время действует механизм, переделанный фирмой братьев Бутеноп в 1851-1852 годах. До революции 1917 года куранты озвучивали избранные императором Николаем I мелодии: гимн "Коль славен наш Господь в Сионе" Дмитрия Бортнянского и марш Преображенского полка. После революции они сменились "Интернационалом" и песней "Вы жертвою пали в борьбе роковой", а в середине XX века мелодии долго не исполнялись из-за износа механизма.

https://ria.ru/20210808/reyting-1744958466.html

https://ria.ru/20210806/rpts-1744625555.html

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справки, токио, москва, владимир путин, петр чайковский, русская православная церковь, россия, религия