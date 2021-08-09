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В крупнейшей партии ЕП призвали готовиться к победе революции в Белоруссии
В крупнейшей партии ЕП призвали готовиться к победе революции в Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
В крупнейшей партии ЕП призвали готовиться к победе революции в Белоруссии
Руководство крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP) заявило, что смена власти в Белоруссии - это вопрос времени и Евросоюзу надо быть к... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:05
2021-08-09T13:05
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
еврокомиссия
сандра калниете
манфред вебер
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Руководство крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP) заявило, что смена власти в Белоруссии - это вопрос времени и Евросоюзу надо быть к этому готовым и поддерживать трансформацию страны."Режим падет, и победа белорусского народа неизбежна, это только вопрос времени", - говорится в письменном заявлении главы партии Манфреда Вебера, вице-президента Сандры Калниете и председателя межпарламентской делегации Андриуса Кубилиуса. Оно озаглавлено "Режим Лукашенко падет"."EPP в Европейском парламенте была в авангарде мониторинга, инициирования и поддержки всех политических усилий по оказанию помощи демократической оппозиции. Мы не остановимся до тех пор, пока в Беларуси не будет восстановлена ​​демократия", - говорится в заявлении.Европейский союз "должен подготовиться к победе демократической революции", продолжают авторы заявления.Депутаты поддерживают план Еврокомиссии об оказании стране экономической помощи в размере 3 миллиардов евро, если она встанет на иной путь развития.Однако "Беларуси понадобятся не только деньги", отмечают в EPP, добавляя, что потребуется план для поддержки внедрения демократических реформ, которые должны будут идти рука об руку с глубокими экономическими преобразованиями. Для этого нужна значительная техническая помощь и терпение со стороны международного сообщества, говорится в заявлении."Европейский союз обладает хорошим набором инструментов благодаря опыту, накопленному в переходный период в странах Центральной и Восточной Европы, Западных Балкан", а также в некоторых странах Восточного партнерства, отмечается в заявлении.Отмечается, что международное сообщество должно уже сейчас поддерживать трансформацию страны. В этом контексте, в частности, упоминается введение санкций. В EPP считают, что ЕС важно работать с белорусской молодежью. "Им должна быть предоставлена ​​возможность учиться в университетах ЕС. Они - будущее демократической Белоруссии", - говорится в заявлении.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля этого года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Минске не раз заявляли, что именно страны Запада виновны в том, что в Белоруссии после выборов прошлого года было неспокойно. Лукашенко говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать "цветную революцию", которая провалилась. При этом, по данным КГБ, самая важная роль в организации протестов принадлежит США.Лукашенко в ответ на обвинения в диктатуре заявил ранее, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавив, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления.ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
https://ria.ru/20210809/diktatura-1745019191.html
https://ria.ru/20210808/predlozhenie-1744958180.html
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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, сандра калниете, манфред вебер, европарламент
13:05 09.08.2021
 
В крупнейшей партии ЕП призвали готовиться к победе революции в Белоруссии

Крупнейшая в ЕП партия призвала ЕС готовиться к победе демократической революции в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Руководство крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP) заявило, что смена власти в Белоруссии - это вопрос времени и Евросоюзу надо быть к этому готовым и поддерживать трансформацию страны.
"Режим падет, и победа белорусского народа неизбежна, это только вопрос времени", - говорится в письменном заявлении главы партии Манфреда Вебера, вице-президента Сандры Калниете и председателя межпарламентской делегации Андриуса Кубилиуса. Оно озаглавлено "Режим Лукашенко падет".
"EPP в Европейском парламенте была в авангарде мониторинга, инициирования и поддержки всех политических усилий по оказанию помощи демократической оппозиции. Мы не остановимся до тех пор, пока в Беларуси не будет восстановлена ​​демократия", - говорится в заявлении.
Европейский союз "должен подготовиться к победе демократической революции", продолжают авторы заявления.
Депутаты поддерживают план Еврокомиссии об оказании стране экономической помощи в размере 3 миллиардов евро, если она встанет на иной путь развития.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 12:11
Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре
Однако "Беларуси понадобятся не только деньги", отмечают в EPP, добавляя, что потребуется план для поддержки внедрения демократических реформ, которые должны будут идти рука об руку с глубокими экономическими преобразованиями. Для этого нужна значительная техническая помощь и терпение со стороны международного сообщества, говорится в заявлении.
"Европейский союз обладает хорошим набором инструментов благодаря опыту, накопленному в переходный период в странах Центральной и Восточной Европы, Западных Балкан", а также в некоторых странах Восточного партнерства, отмечается в заявлении.
"Важным элементом будущих демократических реформ в Беларуси станет судебное преследование преступлений нынешнего режима против своего народа", - заявляют в руководстве ЕРР. Там добавили, что Лукашенко и другие представители власти "должны предстать перед судом за свои преступления".
Отмечается, что международное сообщество должно уже сейчас поддерживать трансформацию страны. В этом контексте, в частности, упоминается введение санкций. В EPP считают, что ЕС важно работать с белорусской молодежью. "Им должна быть предоставлена ​​возможность учиться в университетах ЕС. Они - будущее демократической Белоруссии", - говорится в заявлении.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля этого года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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В Минске не раз заявляли, что именно страны Запада виновны в том, что в Белоруссии после выборов прошлого года было неспокойно. Лукашенко говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать "цветную революцию", которая провалилась. При этом, по данным КГБ, самая важная роль в организации протестов принадлежит США.
Лукашенко в ответ на обвинения в диктатуре заявил ранее, что он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать, добавив, что у республики нет ресурсов для такого стиля правления.
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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В миреСШАБелоруссияЕвросоюзЕврокомиссияСандра КалниетеМанфред ВеберЕвропарламент
 
 
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