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В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций
В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций - РИА Новости, 09.08.2021
В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти получат дырку от бублика вместо РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:28
2021-08-09T17:33
в мире
украина
республика крым
юрий гемпель
алексей резников
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти получат дырку от бублика вместо репараций, а материальный ущерб полуострову должна возместить именно Украина за все годы его разорения.Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он добавил, что возвращение полуострова не будет быстрым."Только после возвращения Крыма в состав Российской Федерации крымчане реально ощутили, насколько ограблен и разрушен был полуостров и как за последние семь лет преобразилась его инфраструктура. Поэтому киевские политики дырку от бублика получат, а не репарации. Это Крыму впору выставлять счет на возмещение материального ущерба, нанесенного полуострову за все годы его разорения и разрухи в составе Украины", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, украинские власти и олигархи более 20 лет "грабили полуостров", ничего не вкладывая в его развитие."Киевские власти могут приехать в Крым и сравнить, что тут было при их руководстве и как изменился полуостров после возвращения домой - в состав России", - сказал собеседник агентства.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210807/krym-1744791046.html
https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html
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в мире, украина, республика крым, юрий гемпель, алексей резников, россия
17:28 09.08.2021 (обновлено: 17:33 09.08.2021)
 
В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций

Глава комитета крымского парламента Гемпель: Киев получит дырку от бублика, а не репарации

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти получат дырку от бублика вместо репараций, а материальный ущерб полуострову должна возместить именно Украина за все годы его разорения.
Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он добавил, что возвращение полуострова не будет быстрым.
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"Только после возвращения Крыма в состав Российской Федерации крымчане реально ощутили, насколько ограблен и разрушен был полуостров и как за последние семь лет преобразилась его инфраструктура. Поэтому киевские политики дырку от бублика получат, а не репарации. Это Крыму впору выставлять счет на возмещение материального ущерба, нанесенного полуострову за все годы его разорения и разрухи в составе Украины", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинские власти и олигархи более 20 лет "грабили полуостров", ничего не вкладывая в его развитие.
"Киевские власти могут приехать в Крым и сравнить, что тут было при их руководстве и как изменился полуостров после возвращения домой - в состав России", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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