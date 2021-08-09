17:28 09.08.2021 (обновлено: 17:33 09.08.2021)
В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций
Глава комитета крымского парламента Гемпель: Киев получит дырку от бублика, а не репарации
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти получат дырку от бублика вместо репараций, а материальный ущерб полуострову должна возместить именно Украина за все годы его разорения.
Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он добавил, что возвращение полуострова не будет быстрым.
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"Только после возвращения Крыма в состав Российской Федерации крымчане реально ощутили, насколько ограблен и разрушен был полуостров и как за последние семь лет преобразилась его инфраструктура. Поэтому киевские политики дырку от бублика получат, а не репарации. Это Крыму впору выставлять счет на возмещение материального ущерба, нанесенного полуострову за все годы его разорения и разрухи в составе Украины", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинские власти и олигархи более 20 лет "грабили полуостров", ничего не вкладывая в его развитие.
"Киевские власти могут приехать в Крым и сравнить, что тут было при их руководстве и как изменился полуостров после возвращения домой - в состав России", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".