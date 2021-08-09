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В Воронеже водитель задавил младенца на пляже
В Воронеже водитель задавил младенца на пляже - РИА Новости, 09.08.2021
В Воронеже водитель задавил младенца на пляже
Полиция разыскивает водителя иномарки, которая задавила младенца на пляже в Воронеже, сообщили в региональном ГУ МВД. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:43
2021-08-09T17:08
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает водителя иномарки, которая задавила младенца на пляже в Воронеже, сообщили в региональном ГУ МВД.Трагедия произошла вечером 8 августа в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 "Дон" в Воронеже.Отмечается, что Ford Focus наехал на десятимесячного мальчика, который был с отцом. Ребенок скончался на месте.Местный телеграм-каналы "Воронеж № 1" приводит слова очевидцев трагедии. Они рассказали, что на пляже рядом отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались отец с сыном, мужчина смог выбраться. Официального подтверждения этой информации нет.МВД устанавливает все обстоятельства случившегося.СК завел уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.Назначена судебно-медицинская экспертиза, очевидцев происшествия допрашивают.
https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html
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происшествия, воронеж, гумвд
10:43 09.08.2021 (обновлено: 17:08 09.08.2021)
 
В Воронеже водитель задавил младенца на пляже

В Воронеже полиция разыскивает водителя, который задавил десятимесячного младенца на пляже

© Фото : ГУМВД по Воронежской областиПляж в Воронеже, где был совершен наезд на 10-месячного ребенка
Пляж в Воронеже, где был совершен наезд на 10-месячного ребенка - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : ГУМВД по Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает водителя иномарки, которая задавила младенца на пляже в Воронеже, сообщили в региональном ГУ МВД.
Трагедия произошла вечером 8 августа в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 "Дон" в Воронеже.
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Отмечается, что Ford Focus наехал на десятимесячного мальчика, который был с отцом. Ребенок скончался на месте.
Местный телеграм-каналы "Воронеж № 1" приводит слова очевидцев трагедии. Они рассказали, что на пляже рядом отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались отец с сыном, мужчина смог выбраться.

"Кто был за рулем, я не знаю <…> Я освидетельствование не проводила, но все мужчины со стороны виновных на вид были трезвы. Со слов владельцев "Форда", за руль села их маленькая дочь", — цитирует ресурс одну из находившихся рядом женщин.

Официального подтверждения этой информации нет.
МВД устанавливает все обстоятельства случившегося.
СК завел уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, очевидцев происшествия допрашивают.
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ПроисшествияВоронежГУМВД
 
 
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