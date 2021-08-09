https://ria.ru/20210809/rebenok-1745002146.html

В Воронеже водитель задавил младенца на пляже

В Воронеже водитель задавил младенца на пляже - РИА Новости, 09.08.2021

В Воронеже водитель задавил младенца на пляже

Полиция разыскивает водителя иномарки, которая задавила младенца на пляже в Воронеже, сообщили в региональном ГУ МВД. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:43

2021-08-09T10:43

2021-08-09T17:08

происшествия

воронеж

гумвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745008830_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_2bde45de1148452df7941460ff0dd632.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает водителя иномарки, которая задавила младенца на пляже в Воронеже, сообщили в региональном ГУ МВД.Трагедия произошла вечером 8 августа в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 "Дон" в Воронеже.Отмечается, что Ford Focus наехал на десятимесячного мальчика, который был с отцом. Ребенок скончался на месте.Местный телеграм-каналы "Воронеж № 1" приводит слова очевидцев трагедии. Они рассказали, что на пляже рядом отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались отец с сыном, мужчина смог выбраться. Официального подтверждения этой информации нет.МВД устанавливает все обстоятельства случившегося.СК завел уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.Назначена судебно-медицинская экспертиза, очевидцев происшествия допрашивают.

https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html

https://ria.ru/20210721/dtp-1742218039.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, гумвд