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"Как Франция после вторжения Гитлера". США предрекли разгромное поражение
"Как Франция после вторжения Гитлера". США предрекли разгромное поражение - РИА Новости, 09.08.2021
"Как Франция после вторжения Гитлера". США предрекли разгромное поражение
Обозреватель National Interest Джон Россомандо предрек США такой же разгром, какой потерпела Франция после вторжения вермахта в 1940 году. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:01
2021-08-09T22:33
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Джон Россомандо предрек США такой же разгром, какой потерпела Франция после вторжения вермахта в 1940 году.По его мнению, погрязший в бюрократии, политизированный и близорукий Пентагон сегодня имеет дело с Китаем, который наращивает военную мощь и не боится Соединенных Штатов и его союзников. При этом поведение Вашингтона схоже с тем, как вела себя Третья Французская республика в 1930-х годах, считает колумнист.В межвоенный период в Париже правила бал плутократическая элита, которая предпочла "умиротворить" все более усиливавшуюся Германию, вместо того чтобы противостоять ей, пишет Россомандо.Французские власти выступали против стратегии, которая позволила бы военным этой страны перейти в наступление и победить вермахт. Солдаты Третьей республики были так же деморализованы, как сегодня американские, убежден автор. Разгромное поражение Франции в июне 1940 году шокировало весь мир, привело к падению ее колониальной империи в Африке и Юго-Восточной Азии. На бумаге ее армия была одной из сильнейших в Европе, однако некомпетентность командиров, а также раскол, поляризация и политизация Вооруженных сил Франции свели на нет все усилия по отражению агрессии со стороны Третьего рейха, говорится в статье.По его словам, США становятся таким же "бумажным тигром", каким была Франция перед вторжением гитлеровской Германии. Если Вашингтон не предпримет радикальных мер по реформированию цепочки управления Вооруженными силами, то Соединенные Штаты потерпят худшее военное поражение со времен Филиппинской операции 1941-1942 годов, подытожил Россомандо.
https://ria.ru/20210508/britantsy-1731482287.html
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в мире, сша, франция, министерство обороны сша
22:01 09.08.2021 (обновлено: 22:33 09.08.2021)
 
"Как Франция после вторжения Гитлера". США предрекли разгромное поражение

NI: США потерпят разгром в будущей войне, как Франция после вторжения Гитлера

© AP PhotoБронетехника вермахта во время парада в Нюрнберге, Германия. 1938
Бронетехника вермахта во время парада в Нюрнберге, Германия. 1938 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Джон Россомандо предрек США такой же разгром, какой потерпела Франция после вторжения вермахта в 1940 году.
По его мнению, погрязший в бюрократии, политизированный и близорукий Пентагон сегодня имеет дело с Китаем, который наращивает военную мощь и не боится Соединенных Штатов и его союзников. При этом поведение Вашингтона схоже с тем, как вела себя Третья Французская республика в 1930-х годах, считает колумнист.
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Французские власти выступали против стратегии, которая позволила бы военным этой страны перейти в наступление и победить вермахт. Солдаты Третьей республики были так же деморализованы, как сегодня американские, убежден автор. Разгромное поражение Франции в июне 1940 году шокировало весь мир, привело к падению ее колониальной империи в Африке и Юго-Восточной Азии. На бумаге ее армия была одной из сильнейших в Европе, однако некомпетентность командиров, а также раскол, поляризация и политизация Вооруженных сил Франции свели на нет все усилия по отражению агрессии со стороны Третьего рейха, говорится в статье.
"Американские генералы и адмиралы по-прежнему придерживаются тактики и стратегии XX века. Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны", — убежден обозреватель.
По его словам, США становятся таким же "бумажным тигром", каким была Франция перед вторжением гитлеровской Германии. Если Вашингтон не предпримет радикальных мер по реформированию цепочки управления Вооруженными силами, то Соединенные Штаты потерпят худшее военное поражение со времен Филиппинской операции 1941-1942 годов, подытожил Россомандо.
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