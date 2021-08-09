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Путин призвал бороться с транснациональной преступностью
Путин призвал бороться с транснациональной преступностью - РИА Новости, 09.08.2021
Путин призвал бороться с транснациональной преступностью
Угроз на морских путях немало, поэтому надо наладить более эффективное взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:06
2021-08-09T16:06
2021-08-09T16:06
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НОВО-ОГАРЕВО, 9 авг - РИА Новости. Угроз на морских путях немало, поэтому надо наладить более эффективное взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью, заявил президент РФ Владимир Путин."Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации. К сожалению, и угроз на морских путях также немало. И потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против пиратства 21 века, имея в виду, наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использования морей и океанов в криминальных целях", - сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности.По его словам, для того, чтобы "добиться реальных успехов на этом направлении, требуется объединить усилия как всех заинтересованных государств, так и международных организаций, региональных структур, при центральной координирующей роли ООН и ее Совета безопасности".
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общество, оон, владимир путин, совет безопасности оон, россия
Путин призвал бороться с транснациональной преступностью
Президент России Путин: нужно не допустить использования морей и океанов в криминальных целях