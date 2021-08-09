https://ria.ru/20210809/protsenko-1745093716.html
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения - РИА Новости, 09.08.2021
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения
Главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил журналистам о необходимости сконцентрироваться на перезагрузке, которой требует система... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:12
2021-08-09T18:12
2021-08-09T19:32
госдума рф
единая россия
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил журналистам о необходимости сконцентрироваться на перезагрузке, которой требует система здравоохранения.Денис Проценко входит в число лидеров партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.
https://ria.ru/20210809/zabolevaemost-1745100920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
18:12 09.08.2021 (обновлено: 19:32 09.08.2021)
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения
Главврач ГКБ № 40 Проценко: надо сконцентрироваться на перезагрузке системы здравоохранения