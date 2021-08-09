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Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения - РИА Новости, 09.08.2021
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения
Главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил журналистам о необходимости сконцентрироваться на перезагрузке, которой требует система... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:12
2021-08-09T19:32
госдума рф
единая россия
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил журналистам о необходимости сконцентрироваться на перезагрузке, которой требует система здравоохранения.Денис Проценко входит в число лидеров партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.
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госдума рф, единая россия, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
18:12 09.08.2021 (обновлено: 19:32 09.08.2021)
 
Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения

Главврач ГКБ № 40 Проценко: надо сконцентрироваться на перезагрузке системы здравоохранения

© Фото : страница Дениса Проценко в FacebookГлавный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : страница Дениса Проценко в Facebook
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил журналистам о необходимости сконцентрироваться на перезагрузке, которой требует система здравоохранения.
"Как на нормативных актах, так и на изменении вопросов финансирования. Для этого мы проводим сейчас медицинские онлайн-консилиумы, и в основе народной программы партии ("Единая Россия" – ред.) будет в первую очередь проблемы ... врачей с мест", - сказал Проценко журналистам.
Денис Проценко входит в число лидеров партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 18:58Распространение коронавируса
Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве
 
Госдума РФЕдиная РоссияКоммунарка (Москва)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Проценко
 
 
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