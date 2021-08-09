Проценко попросил обратить внимание на перезагрузку системы здравоохранения

"Как на нормативных актах, так и на изменении вопросов финансирования. Для этого мы проводим сейчас медицинские онлайн-консилиумы, и в основе народной программы партии ("Единая Россия" – ред.) будет в первую очередь проблемы ... врачей с мест", - сказал Проценко журналистам.