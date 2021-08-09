https://ria.ru/20210809/protesty-1745059358.html

Задержанных на протестах в Белоруссии никто не пытал, заявил Лукашенко

Задержанных на протестах в Белоруссии никто не пытал, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021

Задержанных на протестах в Белоруссии никто не пытал, заявил Лукашенко

Пыток в отношении задержанных в Белоруссии на акциях протеста оппозиции не было, синяки они получили на улице в столкновениях с силовиками, заявил в понедельник РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:12

2021-08-09T15:12

2021-08-09T15:13

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Пыток в отношении задержанных в Белоруссии на акциях протеста оппозиции не было, синяки они получили на улице в столкновениях с силовиками, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко."Отвечаю про пытки на Окрестина (в переулке Окрестина в Минске находится центр изоляции правонарушителей – ред.). Вчера человек, которого я послал тогда разбираться, на Окрестина, так красноречиво ответил. Там было, как он говорит, 2 тысячи человек, может даже и больше… На Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали 2 тысячи человек? Это фейк, это неправда. Слушайте, а зачем их пытать? Там же следствие не вели… А если там и был кто-то с синяками, так они получили их на улице, когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН. А их уже потом задерживали", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.По словам главы государства, в центре изоляции правонарушителей в Минске все задержанные были "шелковые", и пытать их "не было необходимости"."Вы посмотрите эти кадры: они такие покладистые, они такие добрые, и они вообще в магазин ходили. Поэтому никаких там пыток не было, это придумали, потому что вам (СМИ стран Запада – ред.) надо было придумать", - заявил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/lukashenko-1745028936.html

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745056808.html

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в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, омон россии