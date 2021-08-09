https://ria.ru/20210809/protasevich-1745071256.html

Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР

Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что представители самопровозглашенной Луганской народной республики приезжали в Минск, допрашивали Романа... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:12

2021-08-09T16:12

2021-08-09T16:34

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

луганская народная республика

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что представители самопровозглашенной Луганской народной республики приезжали в Минск, допрашивали Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и остались удовлетворенными услышанным."Он никакой не боевик, мы изучили там это все... Благо, что он не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок? Ну вы же видите!... Они же приехали сюда (представители ЛНР - ред.), его допросили. Я сказал: "да, пусть приезжают, если есть вопросы - пусть задают, но в Белоруссии". Приехали, допросили, пояснил все, они остались удовлетворенными этим разговором", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко пояснил, что зарубежные кураторы, стоявшие за подготовкой "отрядов против диктатора (Лукашенко - ред.)", специально вывозили членов этих отрядов на донбасскую линию, фотографировали их с оружием, чтобы "замазать их".

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

белоруссия

минск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, луганская народная республика, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta