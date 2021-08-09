https://ria.ru/20210809/protasevich-1745071256.html
Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР
Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР
Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что представители самопровозглашенной Луганской народной республики приезжали в Минск, допрашивали Романа... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:12
2021-08-09T16:12
2021-08-09T16:34
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
луганская народная республика
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что представители самопровозглашенной Луганской народной республики приезжали в Минск, допрашивали Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и остались удовлетворенными услышанным."Он никакой не боевик, мы изучили там это все... Благо, что он не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок? Ну вы же видите!... Они же приехали сюда (представители ЛНР - ред.), его допросили. Я сказал: "да, пусть приезжают, если есть вопросы - пусть задают, но в Белоруссии". Приехали, допросили, пояснил все, они остались удовлетворенными этим разговором", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Лукашенко пояснил, что зарубежные кураторы, стоявшие за подготовкой "отрядов против диктатора (Лукашенко - ред.)", специально вывозили членов этих отрядов на донбасскую линию, фотографировали их с оружием, чтобы "замазать их".
https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, луганская народная республика, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
16:12 09.08.2021 (обновлено: 16:34 09.08.2021)
Лукашенко рассказал, что Протасевича допрашивали представители ЛНР
Президент Белоруссии Лукашенко: представители ЛНР допрашивали Протасевича в Минске