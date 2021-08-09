https://ria.ru/20210809/produkty-1745077116.html

Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ

Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ - РИА Новости, 09.08.2021

Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ

Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:41

2021-08-09T16:41

2021-08-09T17:31

экономика

владимир путин

снг

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", - говорится в перечне."ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений.Доклад – до 1 сентября, далее – один раз в квартал."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 августа, и далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

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экономика, владимир путин, снг, россия