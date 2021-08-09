https://ria.ru/20210809/prestupnost-1745070915.html

Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью

Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью - РИА Новости, 09.08.2021

Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о создании спецструктуры в рамках ООН, которая занималась бы борьбой с морской преступностью. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:10

2021-08-09T16:10

2021-08-09T16:10

в мире

оон

владимир путин

совет безопасности оон

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НОВО-ОГАРЕВО, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о создании спецструктуры в рамках ООН, которая занималась бы борьбой с морской преступностью."На наш взгляд было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", - сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности.Он пояснил, что такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес."Надеемся, что наши партнеры активно рассмотрят российское предложение", - сказал российский президент.

https://ria.ru/20210520/piraty-1733164593.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон