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Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью
Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью - РИА Новости, 09.08.2021
Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о создании спецструктуры в рамках ООН, которая занималась бы борьбой с морской преступностью. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:10
2021-08-09T16:10
2021-08-09T16:10
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НОВО-ОГАРЕВО, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о создании спецструктуры в рамках ООН, которая занималась бы борьбой с морской преступностью."На наш взгляд было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", - сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности.Он пояснил, что такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес."Надеемся, что наши партнеры активно рассмотрят российское предложение", - сказал российский президент.
https://ria.ru/20210520/piraty-1733164593.html
РИА Новости
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в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон
Путин предложил создать при ООН структуру по борьбе с морской преступностью
Президент Путин предложил создать при ООН специальную структуру по борьбе с морской преступностью