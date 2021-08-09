https://ria.ru/20210809/pravo-1745067947.html

Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права

Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права - РИА Новости, 09.08.2021

Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права

Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:55

2021-08-09T15:55

2021-08-09T16:11

в мире

владимир путин

россия

оон

совет безопасности оон

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НОВО-ОГАРЕВО, 9 авг - РИА Новости. Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас, обращаясь к членам Совета безопасности, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога", - сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности."Надеюсь, что со мной согласятся участники наших дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210723/lavrov-1742506320.html

россия

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в мире, владимир путин, россия, оон, совет безопасности оон