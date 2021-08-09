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Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права
Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права - РИА Новости, 09.08.2021
Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права
Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:55
2021-08-09T15:55
2021-08-09T16:11
в мире
владимир путин
россия
оон
совет безопасности оон
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НОВО-ОГАРЕВО, 9 авг - РИА Новости. Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас, обращаясь к членам Совета безопасности, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога", - сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности."Надеюсь, что со мной согласятся участники наших дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты", - добавил президент РФ.
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в мире, владимир путин, россия, оон, совет безопасности оон
15:55 09.08.2021 (обновлено: 16:11 09.08.2021)
Путин заявил, что Россия выступает за соблюдение норм международного права
Президент Путин: Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права