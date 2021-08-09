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В МЧС назвали возможную причину пожара на Ямале, где погибли пять человек
В МЧС назвали возможную причину пожара на Ямале, где погибли пять человек - РИА Новости, 09.08.2021
В МЧС назвали возможную причину пожара на Ямале, где погибли пять человек
Причиной пожара в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате которого погибли пять человек, могло стать неосторожное обращение с огнем... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:37
2021-08-09T15:37
2021-08-09T15:37
происшествия
лабытнанги
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Причиной пожара в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате которого погибли пять человек, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.Многоквартирный деревянный дом на улице Гагарина в Лабытнанги загорелся в ночь на понедельник, на момент прибытия спасателей горела вся кровля здания на площади 500 "квадратов". В ходе тушения, по данным МЧС, были обнаружены пятеро погибших."Одна из версий (пожара) - неосторожное обращение с огнем при курении", - сказали в пресс-службе ГУМЧС.
https://ria.ru/20210805/pozhar-1744575332.html
лабытнанги
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происшествия, лабытнанги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
В МЧС назвали возможную причину пожара на Ямале, где погибли пять человек
МЧС: причиной пожара на Ямале, где погибли пять человек, могло стать неосторожное обращение с огнем