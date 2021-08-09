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Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области - РИА Новости, 09.08.2021
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области, также в некоторых городах региона наблюдаются туманы, серьезных превышений норм содержания опасных... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:28
2021-08-09T09:28
происшествия
чебаркуль
кыштым
челябинск
виталий безруков
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области, также в некоторых городах региона наблюдаются туманы, серьезных превышений норм содержания опасных веществ в воздухе не выявлено, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.В воскресенье и понедельник в ряде городов Челябинской области: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, Аргаяш, Кыштым, Касли, Копейск, Коркино и в других населенных пунктах наблюдаются благоприятные условия для образования туманов."Помимо этого, в ряде населенных пунктов ощущается запах гари, в частности, в некоторых районах Челябинска. Данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях - и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро- и космоснимках", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Безрукова.Он уточнил, что в ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. "Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено", - отметил он.
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происшествия, чебаркуль, кыштым, челябинск, виталий безруков, природные пожары в россии
09:28 09.08.2021
 
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг некоторых городов в Челябинской области

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара в Якутии
Тушение лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области, также в некоторых городах региона наблюдаются туманы, серьезных превышений норм содержания опасных веществ в воздухе не выявлено, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Челябинской области: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, Аргаяш, Кыштым, Касли, Копейск, Коркино и в других населенных пунктах наблюдаются благоприятные условия для образования туманов.
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"Помимо этого, в ряде населенных пунктов ощущается запах гари, в частности, в некоторых районах Челябинска. Данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях - и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро- и космоснимках", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Безрукова.
Он уточнил, что в ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. "Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено", - отметил он.
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ПроисшествияЧебаркульКыштымЧелябинскВиталий БезруковПриродные пожары в России
 
 
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