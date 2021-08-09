https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992878.html

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области - РИА Новости, 09.08.2021

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области, также в некоторых городах региона наблюдаются туманы, серьезных превышений норм содержания опасных... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:28

2021-08-09T09:28

2021-08-09T09:28

происшествия

чебаркуль

кыштым

челябинск

виталий безруков

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742232937_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_8f96b19c96cd0ab2a9653c8c37d39012.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области, также в некоторых городах региона наблюдаются туманы, серьезных превышений норм содержания опасных веществ в воздухе не выявлено, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.В воскресенье и понедельник в ряде городов Челябинской области: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, Аргаяш, Кыштым, Касли, Копейск, Коркино и в других населенных пунктах наблюдаются благоприятные условия для образования туманов."Помимо этого, в ряде населенных пунктов ощущается запах гари, в частности, в некоторых районах Челябинска. Данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях - и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро- и космоснимках", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Безрукова.Он уточнил, что в ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. "Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено", - отметил он.

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744970506.html

https://ria.ru/20210807/pozhary-1744876554.html

чебаркуль

кыштым

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чебаркуль, кыштым, челябинск, виталий безруков, природные пожары в россии