https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992518.html

МЧС рассказало о ситуации с пожаром в Мордовском заповеднике

МЧС рассказало о ситуации с пожаром в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 09.08.2021

МЧС рассказало о ситуации с пожаром в Мордовском заповеднике

Активное горение происходит на 50 гектарах в Мордовском заповеднике, очаги возгорания на территории Нижегородской области потушены, сообщает управление МЧС... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:26

2021-08-09T09:26

2021-08-09T09:26

происшествия

саров

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Активное горение происходит на 50 гектарах в Мордовском заповеднике, очаги возгорания на территории Нижегородской области потушены, сообщает управление МЧС России по Нижегородской области."Площадь активного горения на территории заповедника составляет 50 гектаров. На территории Нижегородской области горения нет. Угрозы населенным пунктам Нижегородской области нет. Все очаги, которые были зафиксированы на территории Нижегородской области, ликвидированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что общая группировка сил и средств, принимающих участие в тушении, составляет 1301 человек и 244 единицы техники, в том числе от МЧС 744 человека и 138 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Вечером в воскресенье площадь, пройденная огнем, составила 3 тысячи гектаров. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210807/pozhar-1744833719.html

саров

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саров, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия