На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном деревянном доме на Ямале, сообщает в понедельник ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Сообщение о пожаре в доме, расположенном по улице Гагарина, 41, поступило в понедельник в 1.50 (23.50 мск воскресенья). Через несколько минут пожарные подразделения уже были на месте вызова.
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"На момент прибытия наблюдалось горение кровли по всей площади - 500 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении. Как известно, в деревянных домах распространение пламени происходит за очень короткий промежуток времени, а межквартирные перегородки в таких строениях пустотные, что способствует быстрому и скрытному распространению огня по всему зданию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами пожарной охраны были эвакуированы семь жильцов, остальные вышли самостоятельно.
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"В ходе тушения возле дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В 5.43 (3.43 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 600 квадратных метров. В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены еще трое погибших, личность которых устанавливается", - отмечается в сообщении.
Там же добавляется, что всего в жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница "Семь лиственниц". К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются, уточняет ГУМЧС.