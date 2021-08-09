https://ria.ru/20210809/pozhar-1744985925.html

На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 09.08.2021

На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном деревянном доме на Ямале, сообщает в понедельник ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T07:56

2021-08-09T07:56

2021-08-09T07:56

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном деревянном доме на Ямале, сообщает в понедельник ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).Сообщение о пожаре в доме, расположенном по улице Гагарина, 41, поступило в понедельник в 1.50 (23.50 мск воскресенья). Через несколько минут пожарные подразделения уже были на месте вызова.Отмечается, что силами пожарной охраны были эвакуированы семь жильцов, остальные вышли самостоятельно.Там же добавляется, что всего в жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница "Семь лиственниц". К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются, уточняет ГУМЧС.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744678137.html

https://ria.ru/20210805/pozhar-1744575332.html

ямал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал