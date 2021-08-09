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На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 09.08.2021
На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Четыре человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном деревянном доме на Ямале, сообщает в понедельник ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T07:56
2021-08-09T07:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном деревянном доме на Ямале, сообщает в понедельник ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).Сообщение о пожаре в доме, расположенном по улице Гагарина, 41, поступило в понедельник в 1.50 (23.50 мск воскресенья). Через несколько минут пожарные подразделения уже были на месте вызова.Отмечается, что силами пожарной охраны были эвакуированы семь жильцов, остальные вышли самостоятельно.Там же добавляется, что всего в жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница "Семь лиственниц". К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются, уточняет ГУМЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
07:56 09.08.2021
 
На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном деревянном доме на Ямале, сообщает в понедельник ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Сообщение о пожаре в доме, расположенном по улице Гагарина, 41, поступило в понедельник в 1.50 (23.50 мск воскресенья). Через несколько минут пожарные подразделения уже были на месте вызова.
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"На момент прибытия наблюдалось горение кровли по всей площади - 500 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении. Как известно, в деревянных домах распространение пламени происходит за очень короткий промежуток времени, а межквартирные перегородки в таких строениях пустотные, что способствует быстрому и скрытному распространению огня по всему зданию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами пожарной охраны были эвакуированы семь жильцов, остальные вышли самостоятельно.
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"В ходе тушения возле дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В 5.43 (3.43 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 600 квадратных метров. В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены еще трое погибших, личность которых устанавливается", - отмечается в сообщении.
Там же добавляется, что всего в жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница "Семь лиственниц". К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются, уточняет ГУМЧС.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямал
 
 
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