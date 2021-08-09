Следствие попросило помощи в поиске похитителя девочки из Бийска
СК по Алтайскому краю: похититель девочки из Бийска до сих пор на свободе, следствие просит о помощи
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Похититель 12-летней девочки из Бийска, который держал двое суток ребёнка в подвале, остаётся на свободе, СУСК РФ по Алтайскому краю обращается к жителям с просьбой помочь найти мужчину.
"Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения обвиняемого в совершении тяжкого преступления в Бийском районе. Причина розыска: расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. " в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в релизе ведомства.
Разыскиваемому на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волосы темно-русые, короткие, худощавого телосложения, носит очки. Он был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, куртку с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, имеет рюкзак цвета хаки, рассказали в СУСК и попросили звонить по телефонам: 8(3852)29-80-02 или 102.
По данным следствия, в Бийском районе 40-летний местный житель днем 31 июля похитил проезжавшую на велосипеде девочку, которую до этого выслеживал месяц, связав ей руки и ноги и надев на нее мешок. Затем он перевез ее в подвал своего дома. Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - вероятно, похититель отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков. Мужчина скрылся, его объявили в федеральный розыск.