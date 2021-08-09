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Следствие попросило помощи в поиске похитителя девочки из Бийска

Следствие попросило помощи в поиске похитителя девочки из Бийска - РИА Новости, 09.08.2021

Следствие попросило помощи в поиске похитителя девочки из Бийска

Похититель 12-летней девочки из Бийска, который держал двое суток ребёнка в подвале, остаётся на свободе, СУСК РФ по Алтайскому краю обращается к жителям с... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:19

2021-08-09T15:19

2021-08-09T15:19

происшествия

алтайский край

бийск

бийский район

россия

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Похититель 12-летней девочки из Бийска, который держал двое суток ребёнка в подвале, остаётся на свободе, СУСК РФ по Алтайскому краю обращается к жителям с просьбой помочь найти мужчину."Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения обвиняемого в совершении тяжкого преступления в Бийском районе. Причина розыска: расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. " в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в релизе ведомства.Разыскиваемому на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волосы темно-русые, короткие, худощавого телосложения, носит очки. Он был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, куртку с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, имеет рюкзак цвета хаки, рассказали в СУСК и попросили звонить по телефонам: 8(3852)29-80-02 или 102.По данным следствия, в Бийском районе 40-летний местный житель днем 31 июля похитил проезжавшую на велосипеде девочку, которую до этого выслеживал месяц, связав ей руки и ноги и надев на нее мешок. Затем он перевез ее в подвал своего дома. Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - вероятно, похититель отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков. Мужчина скрылся, его объявили в федеральный розыск.

https://ria.ru/20210803/video-1744172519.html

алтайский край

бийск

бийский район

россия

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происшествия, алтайский край, бийск, бийский район, россия