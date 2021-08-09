https://ria.ru/20210809/poiski-1745116704.html

Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней

Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней - РИА Новости, 09.08.2021

Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней

Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T21:15

2021-08-09T21:15

2021-08-09T21:37

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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле."К сожалению, сказать нечего. Макар пока не найден", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по-прежнему находится в Стамбуле и занимается поисками сына.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.

https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html

https://ria.ru/20210512/turisty-1732051049.html

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в мире, вильнюс, стамбул, турция, россия