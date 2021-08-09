https://ria.ru/20210809/poiski-1745116704.html
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней - РИА Новости, 09.08.2021
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней
Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:15
2021-08-09T21:15
2021-08-09T21:37
в мире
вильнюс
стамбул
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/135964/24/1359642485_0:154:2962:1820_1920x0_80_0_0_b3fb412cd8c50f856572b3dc5137ec69.jpg
АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле."К сожалению, сказать нечего. Макар пока не найден", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по-прежнему находится в Стамбуле и занимается поисками сына.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.
https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html
https://ria.ru/20210512/turisty-1732051049.html
вильнюс
стамбул
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/135964/24/1359642485_164:0:2796:1974_1920x0_80_0_0_c95dec359410f56fc22d8d89fb665179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, стамбул, турция, россия
21:15 09.08.2021 (обновлено: 21:37 09.08.2021)
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней
Поиски 20-летнего российского туриста Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата