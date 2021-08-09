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Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней - РИА Новости, 09.08.2021
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней
Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:15
2021-08-09T21:37
в мире
вильнюс
стамбул
турция
россия
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле."К сожалению, сказать нечего. Макар пока не найден", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по-прежнему находится в Стамбуле и занимается поисками сына.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.
https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html
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вильнюс
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в мире, вильнюс, стамбул, турция, россия
21:15 09.08.2021 (обновлено: 21:37 09.08.2021)
 
Пропавшего в Стамбуле россиянина ищут уже 12 дней

Поиски 20-летнего российского туриста Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата

© AFP 2021 / Bulent KilicСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.
Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:42
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына
"К сожалению, сказать нечего. Макар пока не найден", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по-прежнему находится в Стамбуле и занимается поисками сына.
Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.
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